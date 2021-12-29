بيروت: دعا «تكتل لبنان القوي» الحكومة «الى الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فورا وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج»، مبررا بأنه «لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة»، واعتبر أنه «لا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره».



وأعلن التكتل، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل تأييده «المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون»، مؤكدا استجابته «لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الاتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي».



وقال التكتل «إنه لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا».