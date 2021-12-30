الأكل الطائش والسهر.. عادات «مسائية» تعيق فقدان الوزن



أثبتت الأبحاث الحديثة وجود علاقة قوية بين الساعة البيولوجية وتوقيتات تناول الطعام ونوعية وكمية الوجبة الغذائية.

لهذا يوصي اختصاصيو التغذية بالتوقف عن 5 عادات خاطئة، تحديدا بعد الخامسة مساء، من بينها ما يسمى بـ «الأكل الطائش» والسهر لوقت متأخر، إذا كان الشخص يسعى لإنقاص وزنه للاستمتاع بصحة أفضل.



- الشراهة في نهاية اليوم: يشعر البعض بجوع نهم في المساء، ويسارعون إلى تناول كل ما يصل إلى يدهم قبل النوم، بداية من الوجبات الدسمة وصولا إلى أكواب الآيس كريم. والتخلص من هذه العادة الخاطئة أسهل مما يعتقده البعض.

وينصح اختصاصيو التغذية باتباع نظام غذائي محدد للمساعدة على تناول قدر كاف من الطعام خلال النهار، وبالتالي لا تحدث حالات الجوع الطارئة في المساء والتي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.



- «الأكل الطائش»: تقول روث هيوستن، مؤلفة كتاب Eat Smart and Lose Weight، الذي يقدم طرقا مثبتة علميا لخسارة الوزن من دون اتباع حميات أو ممارسة تمارين رياضية، إن تعبير «الأكل الطائش» يعد توصيفا لعادة تناول وجبة خفيفة مباشرة من الكيس، لأن الشخص في هذه الحالة يخاطر بفقدان القدرة على تمييز مقدار ما قام بالتهامه.

والإجراء الصحيح هو أن يتم قياس قطعة أو عدد محدد من الطعام ووضعه في وعاء، ثم يوضع الكيس بعيدا قبل بدء تناول الوجبة.



على سبيل المثال، يؤدي تناول رقائق البطاطس من الكيس مباشرة إلى الأكل الطائش، خاصة إذا كان الشخص يتناول وجبته بينما يستخدم الهاتف أو يشاهد التلفزيون.



- السهر لوقت متأخر: ربطت دراسة أجريت في العام الحالي ونشرتها «الدورية الأميركية للتغذية السريرية» بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وفشل جهود إنقاص الوزن وزيادة الدهون الثلاثية في الجسم.

شرحت اختصاصية التغذية ميليسا متري إنه كلما بقي الشخص مستيقظا زادت ساعات تناول الطعام، مضيفة: «الاستيقاظ للمزيد من الوقت يفسح المجال لتناول وجبة خفيفة، سواء كان ذلك بسبب الملل أو مجرد العادة».

وللتخلص من هذه العادة الخاطئة تنصح بأن يتم «تحديد موعد محدد كل ليلة للاسترخاء وللخلود إلى النوم».

ووفقا لدراسة جديدة، نشرت في «دورية أكاديمية التغذية وعلم التغذية»، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم أيضا إلى تناول المزيد من الطعام في اليوم التالي.



- عدم تناول الكربوهيدرات في العشاء: يمكن أن يتصور البعض أن عدم تناول الكربوهيدرات على العشاء، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، لكن في حقيقة الأمر إذا لم يشعر الشخص بالشبع فإنه سيبدأ في فتح البراد أو خزائن المطبخ بحثا عن وجبة خفيفة، ومن المحتمل أن ينتهي به الأمر إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية غير المفيدة صحيا.

عن موقع «Eating Well»

