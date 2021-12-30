حــصــدت لاعبــات المنتخب الوطني لرفع الاثقال ست ميداليات ضمن منافسات البطولة العربية لرفع الاثقال المقامة في مدينة اربيل العراقية. وقال رئيس اتحاد رفع الاثقال طلال الجسار في تصريح ان اللاعبة سارة الهندي (فئة 59 كيلوغراما) حققت 3 ميداليات فضية، فيما احرزت قماشة المنديل (فئة 59 كيلوغراما) 3 ميداليات برونزية.



وأشـــاد الجســــار بالإنجاز الذي حققته اللاعبتان ضمن منافسات البطولة، مشيرا الى ان أمام ابطال الكويت مشوار طول لنيل اكبر عدد من الميداليات. ويشارك المنتخب الوطني للرجال والسيدات في منافسات البطولة العربية لرفع الاثقال بـ 23 لاعبا ولاعبة في جميع الفئات.



يذكر أن اتحاد رفع الأثقال أعلن في شهر سبتمبر عام 2019 تشكيل واعتماد أول منتخب خاص للسيدات في تاريخ اللعبة يجمع أكثر من 20 لاعبة بهدف المشاركات القارية والدولية.