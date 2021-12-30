يعقوب العوضي



أكدت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد د.الجازي المونس أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئات والمقررة في كازاخستان من 25 فبراير حتى 5 مارس المقبل صعبة وقوية، خاصة انها المرة الأولى التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للسيدات بينما يتميز المنتخبان الايراني والكازاخستاني بالخبرة الكبيرة في البطولة لكثرة مشاركتهما فيها.



وأضافت ان لدينا مواهب كثيرة ولاعبات قادرات على تمثيل الكويت بالصورة المنشودة وعلى الرغم من الصعوبات والفوارق البدنية والفنية مقارنة بالمنتخبات الأخرى إلا أننا نثق بناشئات الأزرق رغم الظروف المختلفة.



وأكدت المونس ان لدينا خطة اعداد وخارطة طريق واضحة وغالبا ما تكون البدايات صعبة الا اننا نتطلع للظهور بصورة مشرفة تعكس الارادة والعزيمة لتحقيق الطموح والبطولات في المستقبل.



وكانت الاستعدادات قد بدأت أول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد بالدعية بحضور جميع اللاعبات.