المشروع يتكون من مبنيين يربطهما جسر زجاجي.. و20% من التكلفة للمعدات الطبية

تم تصميم المبنى على شكل تل مقوس يعطي الإحساس بالصحراء والكثبان الرملية

المساحة الإجمالية للمشروع 25 ألف متر مربع ومساحة البناء 100 ألف متر مربع

الواجهة الزجاجية رمز للشفافية ودليل على اتجاه المنظومة القضائية نحو الدليل والحقائق

عاطف رمضان

أعلنت مهندسة مشروع مبنى الادلة الجنائية في وزارة الأشغال م.منال جعفر ان نسبة الإنجاز بلغت 40% تقريبا والمبنى الكائن بمنطقة جنوب السرة بمرحلة التنفيذ حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه أواخر 2022.

وقال م.منال جعفر في حوار مع «الأنباء» إن التسليم الابتدائي للمشروع سيتم بعد انتهاء المدة التعاقدية، مبينة أن مساحة الأرض 25 الف متر مربع، ومساحة البناء 100 الف متر مربع تقريبا، والتكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون دينار تقريبا، 20% منها تكلفة معدات طبية للمختبرات، مشيرة الى ان المبنى سيكون مختبرا علميا إقليميا رائدا لجمع الأدلة واختبارها وتسجيلها في القضايا الجنائية، وقادرا على الاستفادة من أحدث تقنيات الاختبار والفحص وتوفير الأساليب العلمية الأكثر دقة، وإدراج سجلات قاعدة بيانات الحمض النووي ومرافق الطب الشرعي والإدارة لجميع الوظائف.

وأشارت الى ان المشروع يتكون من مبنيين رئيسيين يربط بينهما جسر زجاجي شفاف، لافتة الى ان المواد المستخدمة في المبنى يتم اختيارها بعناية فائقة وفق أحدث الأجهزة التكنولوجية والمعايير العالمية المستخدمة، وفي مجال الكشف عن الجرائم والوصول للحقائق، مؤكدة ان الشكل المعماري للمبنى يواكب طبيعة الكويت وواجهته من الزجاج تعطي رمزا لشفافية المؤسسات الحكومية ودليلا على اتجاه المنظومة القضائية نحو الدليل والحقائق.

وذكرت ان المواد المستخدمة في المبني يتم اختيارها بعناية فائقة وفق أحدث الأجهزة التكنولوجية والمعايير العالمية المستخدمة، وفي مجال الكشف عن الجرائم والوصول للحقائق، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، كم وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مبنى الأدلة الجنائية؟



٭ نسبة انجاز الأعمال في المشروع بلغت حتى الآن نحو 40%.



ما الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع؟



٭ من المتوقع الانتهاء من المشروع وفق المدة التعاقدية بنهاية 2022.



حدثنا عن أبرز الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن؟



٭ من أبرز الأعمال التي تم الانتهاء منها، الموقع الخارجي، وأعمال صب الخرسانة، والبناء والطابوق، والحماية الحرارية والرطوبة، وأعمال الميكانيك «حريق وصحي»، والكهرباء.



مميزات المشروع



ماذا عن أهداف المشروع ومميزاته وأهم مرافقه؟



٭ يقع مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية بمنطقة جنوب السرة وبالتحديد في «الزهراء» مقابل «الدائري السادس»، وسيكون المبنى مختبرا علميا إقليميا رائدا لجمع الأدلة واختبارها وتسجيلها في القضايا الجنائية، وقادرا على الاستفادة من أحدث تقنيات الاختبار والفحص وتوفير الأساليب العلمية الأكثر دقة، وسوف يقوم بإدراج سجلات قاعدة بيانات الحمض النووي ومرافق الطب الشرعي والإدارة لجميع الوظائف.



ومن مميزات المشروع أيضا أنه يتكون من مبنيين رئيسيين يربط بينهما جسر زجاجي شفاف وهما:



٭ المبنى الإداري ويحتوي على إدارات لكل مجال يتم ربطها مع المختبرات الخاصة بها في مبنى المختبرات بنفس الدور عن طريق الجسر، والبحث والتطوير والتدريب، والخدمات المساندة، والعمليات.



مبنى المختبرات ويتكون من المختبرات الجنائية، ومسرح الجريمة، والطب الشرعي والمشرحة، ومكافحة التزييف والتزوير، وتحقيق الشخصية والبحث الآلي، وضبط الجودة، كما يتضمن مواقف سيارات بالسرداب الأول والثاني.



كم تبلغ مساحة الأرض والبناء والتكلفة الإجمالية للمشروع؟



٭ تبلغ مساحة الأرض 25 الف متر مربع، ومساحة البناء 100 الف متر مربع تقريبا، والتكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون دينار تقريبا، 20% تكلفة معدات طبية للمختبرات.



حدثنا عن تأثير «كورونا» على سير العمل والتحديات التي واجهتكم خلال الفترة الماضية؟



٭ كان هناك تأثير سلبي للجائحة على أداء العمل خلال الفترة الماضية والحالية ولكن بالرغم من الصعوبات مثل نقص الأيدي العاملة وأوقات الحظر والحظر المناطقي مما تسبب في انخفاض نسب الإنجاز إلا أن وزارة الأشغال ممثلة بمهندس المشروع والمهندسين حرصت على متابعة تنفيذ الأعمال بالمشروع على أكمل وجه.



ماذا عن تعاونكم مع الجهات الأخرى لإنجاز الأعمال؟



٭ يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشكل يخدم تنفيذ المشروع، مثال على ذلك قوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء وذلك لتسليم المشروع على أكمل وجه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهة المستفيدة من خلال تنظيم الاجتماعات المستمرة للوقوف على متطلباتهم وتزويدهم بآخر التطورات للمشروع وكذلك الاطلاع على الإنجاز كما يتم تزويدنا بمتطلباتهم بخصوص الأجهزة والمعدات الطبية والتي تحرص وزارة الأشغال بشكل مستمر على تحقيق متطلباتهم بهذا الخصوص.



ما أهم الاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروع؟



٭ يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية الاحترازية للعاملين والموظفين من خلال، لبس الكمام، وتوفير المعقمات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والتأكد من عدم حضور المخالطين لحالات كورونا، كما يتم الالتزام بمراقبة درجات حرارة العمالة المتواجدة بالموقع والفحص الدوري المستمر لهم.



المواد المستخدمة



ما أهم المواد المستخدمة وكيف تم اختيارها؟



٭ المواد المستخدمة في المبنى تم اختيارها بعناية فائقة وفق أحدث الأجهزة التكنولوجية والمعايير العالمية المستخدمة، وفي مجال الكشف عن الجرائم والوصول للحقائق.



كيف تم اختيار التصميم والشكل الهندسي للمشروع؟



٭ الشكل المعماري للمبنى يواكب طبيعة الكويت حيث التصميم على شكل تل مقوس يعطي الإحساس بالصحراء والكثبان الرملية وواجهته من الزجاج لتعطي رمزا لشفافية المؤسسات الحكومية ودليلا على اتجاه المنظومة القضائية نحو الدليل والحقائق.



كما أن التصميم الخارجي أعد لحماية المبنى من الطقس القاسي ودرجات الحرارة الشديدة عن طريق تزويد المبنى بشرائح الحديد المطلية بمادة السيراميك، إضافة إلى كاسرات لأشعة الشمس والتي تعمل على تظليل المبنى.



ماذا عن الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في المبنى؟



٭ يضم المبنى مختبرات تخصصية مؤثثة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، كما توجد به مشرحة تحتوي على أجهزة متطورة تساعد أطباء الطب الشرعي في التشخيص بصورة أدق وأسرع، وهذه المختبرات لها متطلبات خاصة في التهوية والإضاءة ونقاء المياه المستخدم في العينات والاكسجين، ويحتوي المبنى على كاميرات مراقبة لمواقع متعددة من المبنى، إضافة إلى التواجد الأمني على جميع البوابات.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ نأمل ان يكون المشروع رائدا على مستوى المنطقة بما يملك من إمكانيات ضخمة وأجهزة حديثة ومعدات متطورة ومبان حديثة ومجهزة مع وجود خبرات موارد بشرية قادرة على التعامل بحرفية تامة مع اصعب الجرائم والقضايا مع وجود التقنيات المطورة في الأدلة الجنائية بما يحقق العدالة المرجوة.





مكونات المشروع



ذكرت م.منال جعفر ان مشروع مبنى الأدلة الجنائية باشراف وزارة الاشغال ويتكون من مبنيين، احدهما اداري والثاني للمختبرات وكل مبنى يتكون من سردابين وأرضي و5 أدوار متكررة.



ولفتت الى ان من الاشياء المهمة التي تم تطبيقها في المشروع وسائل الأمن مثل بوابات للدخول والخروج، وبوابات للموظفين واخرى للمراجعين، مؤكدة ان المنطقة التي يقام عليها المشروع تضم منشآت تابعة لوزارة الداخلية مثل مبنى المباحث ومبنى الادلة الجنائية وبينهما مواقف للسيارات تخدم مراجعي المبنيين وتتبع «الداخلية» والتي تقوم كذلك بتنفيذها.



وأعربت م.منال جعفر عن شكرها لفريق الوزارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع مبنى الادلة الجنائية وتكملته بعد انتهاء الاتفاقية الاستشارية وللجهود التي قاموا بها لإنجاز مهامهم على أكمل وجه.