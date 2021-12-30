محمد راتب

قال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان إن قطاع الصيد ما زال يعاني من نقص العمالة بسبب نظام «القوى العاملة» الذي تسبب في توقف الكثير من رخص الصيد والنقص الكبير بالصيادين في هذا القطاع الحيوي، موضحا أن القطاع مستثنى من استخراج جميع التصاريح من الخارج.



وأكد الصويان أن استمرار مشكلة النقص الحاد في عمالة الصيد تتزايد رغم توضيح المشكلة لمسؤولي «القوى العاملة»، مطالبا بوضع حد لمعاناة الصيادين والقطاعات الأخرى ويحل هذه القضية من جذورها.



وأشار إلى صدور قرار من هيئة الزراعة بوقف صيد الربيان في الأول من يناير، ما يجعلنا نواجه مشكلة في عمالة الصيد، وعلى الجهات المعنية التكاتف لحل التحديات التي تواجه قطاع الصيد، معبرا عن آماله بأن تكون الحكومة الجديدة بداية خير جديد للبلاد مع بداية 2022، مهنئا سمو رئيس الوزراء بالتشكيل الحكومي الجديد.