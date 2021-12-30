تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبهذه المناسبة، قال البنك إنه سيغلق أبوابه وجميع فروعه يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، على أن يستأنف أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 3 يناير، موضحا أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار 24 ساعة أثناء العطلة، كما يستطيع العملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي»، أو استخدام الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي على شبكة الإنترنت.