محمد راتب



أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف قرارا بشأن تحديد المسميات الوظيفية المستحقة لبدلات النوبة والطعام والسهر بالهيئة، وإيقافها لغير المدرجين في القرار على أن يبدأ العمل به بداية يناير المقبل.



ويأتي هذا القرار اعتمادا على مراسيم وقوانين وقرارات وزارية سابقة وإدارية بشأن تشكيل لجنة لبحث الحالات المستحقة لصرف بعض البدلات في القطاعات المختلفة في الهيئة، وتحديد مراكز العمل التي تعمل بنظام النوبات، وبناء على المخالفات الواردة من الجهات الرقابية المختلفة الخاصة بصرف بعض البدلات لغير المستحقين لها وخلو بعض الأقسام من الموظفين وعدم ممارسة اختصاصاتها إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة بحث الحالات المستحقة لصرف بعض البدلات في القطاعات المختلفة بالهيئة.



وفيما يلي الوظائف المستحقة في كل وحدة تنظيمية:



٭ قسم العيادة البيطرية، إدارة حديقة الحيوان - طبيب متدرب بيطري، ملاحظ بيطري.



٭ قسم المحاجر البيطرية، إدارة الصحة الحيوانية - طبيب متدرب بيطري، ملاحظ بيطري، باحث مبتدئ تنمية الثروة الحيوانية.



٭ قسم الأدوات والمستلزمات البيطرية، إدارة الصحة الحيوانية - طبيب متدرب بيطري، ملاحظ بيطري، مساعد مهندس كيمياء.



٭ قسم الثروة الحيوانية، إدارة الإنتاج الحيواني - طبيب متدرب بيطري، ملاحظ بيطري، باحث مبتدئ تنمية الثروة الحيوانية.



٭ قسم الاستزراع السمكي، إدارة تنمية الموارد السمكية - باحث مبتدئ أحياء مائية، باحث مبتدئ أحياء، مفتش احياء مائية.



٭ قسم عمليات المنطقة الشمالية، إدارة الرقابة البحرية - مفتش أحياء مائية، ضابط ثالث ملاحة بحرية، قائد سفينة ساحلية متدرب، قائد قاطرة بحرية متدرب، غواص متدرب، قائد زورق متدرب، بحار متدرب، فني ثان اتصالات.



٭ قسم عمليات المنطقة الوسطى، إدارة الرقابة البحرية - مفتش أحياء مائية، ضابط ثالث ملاحة بحرية، قائد سفينة ساحلية متدرب، قائد قاطرة بحرية متدرب، غواص متدرب، قائد زورق متدرب، بحار متدرب، فني ثان اتصالات.



٭ قسم عمليات المنطقة الجنوبية، إدارة الرقابة البحرية - مفتش أحياء مائية، ضابط ثالث ملاحة بحرية، قائد سفينة ساحلية متدرب، قائد قاطرة بحرية متدرب، غواص متدرب، قائد زورق متدرب، بحار متدرب، فني ثان اتصالات.



٭ قسم الرقابة، إدارة الرقابة البحرية - مفتش أحياء مائية.



٭ قسم المكافحة والحجر الزراعي، إدارة البحوث والمشاتل الزراعية - باحث مبتدئ تنمية زراعية، باحث مبتدئ أحياء، مساعد ثالث فني زراعة.



٭ إدارة منطقة العبدلي الزراعية، قطاع شؤون الثروة السمكية - مهندس مبتدئ زراعية، باحث مبتدئ تنمية زراعية، مصمم مبتدئ زراعة تجميلية، محلل مبتدئ عينات زراعية، باحث مبتدئ أحياء، مساعد ثالث فني زراعة.



٭ إدارة منطقة الوفرة الزراعية، قطاع شؤون الثروة النباتية - مهندس مبتدئ زراعي، باحث مبتدئ تنمية زراعية، مصمم مبتدئ زراعة تجميلية، محلل مبتدئ عينات زراعية، باحث مبتدئ أحياء، مساعد ثالث فني زراعة.



مادة ثانية: إيقاف البدلات التالية: (بدل النوبة - بدل طعام - بدل سهر) على جميع المسميات الوظيفية التي لم ترد بالجدول أعلاه.



مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/2022.