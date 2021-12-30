الغيوم تعود الأحد مع احتمال سقوط أمطار بشكل متقطع لكن بكميات أكثر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: صدق ما توقعنا قبل أسبوعين عن سقوط أمطار في هذه الفترة، ونشير اليوم إلى أنه توجد وخلال هذه الفترة العديد من المؤشرات عن فرص سقوط أمطار متفرقة، ومن المحتمل أن تستمر هذه الأمطار طوال هذا اليوم الأربعاء وبشكل متقطع وحتى ظهر يوم غد الخميس وبكمية تكون بين (1-1.5) ملم.



وأضاف: يوجد احتمال جيد بأن يتكرر هطول هذه الأمطار يوم غد الخميس، وتقريبا في نفس الوقت، فالأجواء ستكون غائمة خلال هذه الفترة مع هبوب الرياح (رياح الكوس) المصحوبة في نفس الوقت بتمدد المنخفض السوداني الذي يعطي فرصة بسقوط أمطار متفرقة، ولكن مع فجر الجمعة ستهب الرياح الشمالية وتجعل سماء منطقة الكويت صافية أو بجو شبه غائم يستمر حتى مساء السبت مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية التي من المتوقع أن تكون فيها درجة الحرارة بين (17-19) في النهار وفي الليل بين (12-14)، ولكن من المتوقع عودة الغيوم مرة أخرى مع احتمال أن يستمر سقوط المطر القادم يوم الأحد المقبل ثاني يوم من السنة الجديدة، ولكن بشكل متقطع وبكمية قد تكون أعلى من كمية المطر الذي يسقط في هذه الفترة بما لا يزيد على (3.5) ملم بحد أقصى.



وزاد: وهذه الأمطار والغيوم ستغطي سماء المنطقة من البحر الأحمر غربا إلى الهضبة الإيرانية شرقا وتسقط هذه الغيوم أمطارها وبكميات كبيرة من المطر في خارج الكويت يعني إيران في منطقة (عربستان) وفي جنوب العراق من البصرة وممتدة شمالا إلى فوق بغداد.





