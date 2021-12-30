عائلة إيغور وغريتشكا بوغدانوف، تعلن وفاتهما بفيروس كوفيد، جراء عدم تعاطي اللقاح، عن 72 عاما، وهما مذيعان فرنسيان، ينحدران من عائلة ملكية تتارية مسلمة، واشتهرا بتميز ملامح وجهيهما.

غرايمز، المغنية الأميركية، والخطيبة السابقة لإيلون ماسك، تعلن رغبتها في البحث عن وظيفة جديدة بدلا من الاكتفاء بالغناء.

إدارة متاجر وولمارت تعتذر عن تسعير عرائس الأطفال السوداء بأسعار مختلفة عن العرائس البيضاء، بعد قيام أم أميركية بكشف اختلافات، السعر عبر «تويتر».

«نعتذر لتسعير العرائس السوداء وفق هدف المبيعات، دون هدف التعددية الثقافية»

«أضع ثقتي في كل من أقابله حتى ينكسر قلبي منه، فأبدأ في الشك بعدها»