«وفاة التـوأم بوغدانـوف بكوفيد - 19»
عائلة إيغور وغريتشكا بوغدانوف، تعلن وفاتهما بفيروس كوفيد، جراء عدم تعاطي اللقاح، عن 72 عاما، وهما مذيعان فرنسيان، ينحدران من عائلة ملكية تتارية مسلمة، واشتهرا بتميز ملامح وجهيهما.
«ثقافة المشاهير تختنق، وعالم الموسيقى أصبح عتيقاً، وأنا أريد شيئاً جديداً»
غرايمز، المغنية الأميركية، والخطيبة السابقة لإيلون ماسك، تعلن رغبتها في البحث عن وظيفة جديدة بدلا من الاكتفاء بالغناء.
«نعتذر لتسعير العرائس السوداء وفق هدف المبيعات، دون هدف التعددية الثقافية»
إدارة متاجر وولمارت تعتذر عن تسعير عرائس الأطفال السوداء بأسعار مختلفة عن العرائس البيضاء، بعد قيام أم أميركية بكشف اختلافات، السعر عبر «تويتر».
«أضع ثقتي في كل من أقابله حتى ينكسر قلبي منه، فأبدأ في الشك بعدها»
جون جونقكوك، مغني فريق بي تي أي الكوري، 24 سنة، يتحدث عن ثقته اللامحدودة في الغير، في حوار مع مجلة فوغ.