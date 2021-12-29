ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامنى بوزارة الداخلية انه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون وتجار ومهربي المخدرات، تمكن القطاع ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات الى إدارة مباحث محافظة الجهراء تفيد بوجود شخص من المقيمين بصورة غير قانونية وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وعلى الفور تم تشكيل فرقة بحث من رجال مكتب مباحث الصليبية، وبعد جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن القانوني وضبطه وبحوزته 10 كيلو غرامات من مادة الحشيش وأكياس بها مؤثرات عقلية (كبتي) و(لاريكا )و(شبو)، وكمية من الطلقات النارية، وميزان حساس ومبلغ مالي قدره (18 الفا و525 دينارا كويتيا) حصيلة بيع المواد المخدرة، وتمت احالة المتهم والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلبها أو الاتجار بها حماية للمجتمع والحفاظ على شباب الوطن من تلك الآفة الخطيرة.