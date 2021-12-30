أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن القطاع النفطي يعمل على تطوير نظام المشتريات الخاص به ضمن استراتيجية تطوير المحتوى المحلي لعام 2040، وتقوم «مؤسسة البترول» وعبر شركة البترول الوطنية الكويتية بطرح ممارسة على



7 استشاريين عالميين لتقديم عروضهم المالية. وأشارت المصادر الى ان الدراسة الاستشارية تهدف الى تنظيم أوامر الشراء وإدارة المخزون ومناولة المواد ورفع نسب الشراء المحلي واعتماد التكنولوجيا في عمليات الشراء. وفي التفاصيل، قالت المصادر إنه تمت دعوة شركات ماكينزي وإرنست آند يونغ واستراتيجي آند ومجموعة بوسطن جروب وديلويت وأكسنتشر الشرق الأوسط وأخيرا شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. وتم تحديد يوم 27 يناير 2022 كآخر موعد لتقديم العروض المالية.