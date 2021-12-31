إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق حمد الفرحان الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع عمه، وأين أماكن صيد وعبور الشماهي، وما السمكة الحاضرة الآن، والييمة المفضلة للسبيطي، وأماكن الشيم وأفضل أوقات صيده، كما أطلعنا الفرحان على مواسم صيد الهامور وييمته المفضلة، وما أوقات حضور النقرور وأماكنه، وما إجراءات السلامة البحرية، وأكثر ما يضايق أهل البحر، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة لأكثر طرق الصيد، ومعلومات بحرية متنوعة عن أغلب أنواع الأسماك المرغوبة لدى الحداق الكويتي، فإلى التفاصيل.



تولعت بحب البحر وبديت الصيد في سنة 1980 مع عمي، ربي يرحمه، وقد تعلمت منه أمورا مهمة جدا مثل شكة الييمة والموادع والترديع ومعرفة أماكن الأسماك ومعرفة أنواع الييم حق كل سمچة ومواسم الأسماك وحتى أحجام الخيوط، وأغلب محادقنا في ذلك الوقت كانت جون الكويت، وبعد ان تمكنت من الهواية عدل رافقت الأصدقاء إلى اغلب المحادق وفزت بأغلب أنواع الأسماك.



الشماهي يكثر في الصيف



ويضيف: أماكن الشماهي عديدة، عندك جزيرة عوهة ويتكاثر فيها ويعبر منها وعندك جون الكويت صوب عارض القفص البحري وعندك الدردور في رأس السالمية وتمتاز بالقوة ومايته الفساد وتواجده في فترة الصيف اكثر شيء بعد السرايات وحجم الخيطة 90.



الشعم والنويبي



ويتابع: حاليا السمكة المتوافرة الشعم مع النويبي في الركسة والحيشان وقطعة الدعية وأكثر صيد النويبي في المياه الغزيرة ويفضل صيده بالليل وحاليا ينصاد بكثرة بالجقات وخيط النويبي من 45/50 الشعم أيضا موجود في الدفان والصبية والحيشان والرشدان ويكون على الرق تكاثره في المناطق الصخرية ويكون خيط الصيد المفضل للشعم 30/35 وحاليا يفضل الربيان.



السبيطي يفضل العجين



ويضيف: السبيطي سمكة مميزة وذكية جدا ولا تحب الازعاج وتفضل الهدوء، ويتواجد السبيطي في الحيشان والرشدان بكثرة خصوصا هذه السنة وهي سمكة تحب المياه غير العميقة ويتواجد عند الصخور بكثرة، أما بالنسبة للييم اذا كان حاضرا ياكل كل شيء ناهيك عن خلطات المحلات ويفضل العجين بشكل كبير.



وأكد أن الشيم اكثر تواجده في الدردور وهي من الأسماك المفضلة لدى جميع الحداقة، ويتواجد أيضا في الحيشان، أما وقت صيده فيفضل الفجر في الدردور مع وقفة المايه آخر شهر مايو ويظهر الشيم ويستمر إلى شهر سبتمبر والييم المفضل لدى الشيم المحاياة والخيط من 90/100، اما بالنسبة للهامور بداية صيده من شهر سبتمبر وصيده بالمحاياة وييمته المفضلة الجم والنويبي واليميام ويتواجد في الطبعانات وعلى مايه الفساد مع الوقفة والخيط دريه من 120/200 لأن الهامور يلحف بالصخر ولازم الخيط يكون قويا جدا حتى تتمكن من صيده.



النقرور بعد السرايات



ويقول: أفضل أوقات النقرور بعد السرايات وييمته ياخذ ويفضل الربيان السعودي الأخضر المستزرع وان حظر النقرور بكثرة ياخذ على الخثاق وتواجده شمال وجنوب الدفان وعند الشراع وفوق جزيرة كبر بين كبر وقاروه وخيطه من 40/50 بالغزر ويتواجد في الشمال على غزر 20/25/30 قدما.



إجراءات السلامة البحرية



وأضاف: البحر فيه خيرات كثيرة ويعلمك الصبر والهدوء وراحة البال، والبحر ياخذ منك ويعطيك لا تقول انــــني اعرف للبحر، البحر ماله أمان ويأخـــذ الكبير قبل الصغير احنا نحب البحر، ولكن بشروط قبل ان تنزل تتأكد من كل شيء لوازم السلامة كاملة لأن البحـــر يقلب في أي وقت وبـــالذات شـــهر أبريل ولا تغامر وتحدق بعيد خلك دوم قريب من اليال لأن السرايات تأتي بلحظة.



طرق الصيد كثيرة



ويضيف: هناك طرق كثيرة للصيد انصح فيها اخواني الحداقة اذا بغيت النويبي خلك بالغزر بالركسة او الدعية او الحيشان متوافر ومتواجد على صلاخة الميد بالليل وبالنهار على الربيان السعودي مبين وأيضا حداقة سماري بالجقات موجود، أما الشعم يفضل مايه الحمل يبي جرة مايه ويتواجد في الدفان والحيشان والرشدان ويفضل بهذا الوقت الذي نحن فيه الربيان السعودي المستزرع ويحب الرق.



ختامية



واختـــتم الفرحان قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر كثرة شباك الصيد «العديد» والمشابك ناهيك عن بعض الحداقة ربي يهديهم يرمون العلب والأكياس الفارغة، وقد كنت واحدا منهم ولكنني تركت رمي الأنقاض في البحر منذ فترة كبيرة تصل إلى 20 سنة وقتها كنت شابا، أما الآن ننصح من نراه بعدم رمي الأنقاض.