يعقوب العوضي



يعود الى البلاد غدا السبت وفد المنتخب الوطني الاول للكرة الطائرة قادما من العاصمة الصربية بلغراد بعدما أنهى معسكره التدريبي الذي أقيم هناك استعدادا لخوض دورة الالعاب الخليجية المجمعة التي كان من المفترض ان تستضيفها الكويت من يناير المقبل وتم تأجيلها لتقام من 11 الى 21 مايو المقبل، بسبب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».



من جانب آخر، قام رئيس وفد المنتخب بالمعسكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بدر الكوس بتقديم درع تذكارية لسفير الكويت في صربيا يوسف أحمد عبدالصمد وشكره على حسن استقباله والتعاون الكبير الذي قدمه وأعضاء السفارة الكويتية في صربيا.