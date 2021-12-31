يعقوب العوضي



يعود وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى البلاد اليوم بعد الانتهاء من المعسكر التدريبي الخارجي الذي انطلق في 5 ديسمبر الجاري واستمر حتى امس وكان على قسمين الأول في مونتنيغرو والثاني في مقدونيا وخاض خلاله 6 مباريات ودية مع مونتنيغرو وكوسوفو، ومقدونيا، وكان مقررا أن يشارك الأزرق في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها البلاد يناير المقبل إلا أن الظروف الصحية المرتبطة بـ «أوميكرون» قد حالت دون إقامتها وتأجيلها إلى مايو المقبل. وتتواصل خطة الاعداد للبطولة الآسيوية والتي ستقام في الدمام 18 يناير المقبل وتضم مجموعة الأزرق الثالثة كلا من كوريا الجنوبية وسنغافورة والأردن.



وكان أمين سر الاتحاد قايد العدواني قد اكد أن شباب الكويت قادرون على حمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والخروج لمقارعة كبار آسيا رغم الظروف التي مرت بها الرياضة الكويتية عامة وكرة اليد خاصة، مشيدا بالدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والأندية.



وأشار العدواني الى أن خطة اعداد المنتخب تسير بصورة جيدة رغم تأجيل دورة الألعاب الخليجية والتي كانت ستشكل تجربة متميزة من الناحية التنظيمية والفنية.