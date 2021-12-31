أسامة المنصور



لا شك أن موسم النادي البحري الرياضي الكويتي 2019 قد بدأت معه ملامح التغيير إلى الأفضل، خاصة فيما يتعلق بالرياضات البحرية الميكانيكية المحلية، حيث شهدنا تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، وعلى اثر ذلك احتضنت الكثير من المواهب الكويتية وحفزت طاقاتهم، مما أسهم في بروز أبطال كويتيين حققوا اليوم إنجازات لافتة، وفي المقابل نجد أيضا أن الصورة النمطية لتلك المشاركات الدولية والعالمية لأبطال الكويت قد تحسنت وبشكل ملحوظ من حيث الإعداد والتجهيز وصولا إلى دخولها المنافسة وتحقيق ألقاب عالمية باسم الكويت.



تـلـك المـؤشـــرات الإيجابية لم تأت من فراغ، بل من جهود بذلت من قبل مجلس إدارة النادي البحري الرياضي الكويتي واستطاع عضو مجلس إدارة النادي البحري الكويتي ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي أن يترجم ذلك على أرض الواقع من خلال رسم استراتيجيات وخطط يسهل تطبيقها حملت عنوانا واضحا وهو «تفعيل وتكثيف البطولات المحلية ذات الطابع الدولي». كما أسهم الشمالي في توفير المناخ الإيجابي لمن يمثل الكويت وسط تلك المحافل الدولية والتي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM» اذ تأتي هذه الترجمة من خلال شعوره بالمسؤولية تجاه اسم الكويت فكان وما يزال يسعى جاهدا لأن يضع اسم الكويت في مصاف تلك الدول المتطورة بهذا المجال.



لم يكن مستغربا أن يطرأ تغيير على ملاح الرياضات البحرية الميكانيكية بالكويت إلى الأفضل في ظل عوامل عديدة، ومن أبرزها جهود لجنة الزوارق السريعة بالنادي البحري الكويتي التي يترأسها علي الشمالي فهو صاحب خبرة عريقة في عالم الرياضات البحرية واستطاع أن يترجم إنجازاته طوال مسيرته الرياضية لمصلحة الرياضة الكويتية لإيمانه المطلق بأن تنظيم البطولات المحلية وفق اللوائح والنظم الدولية بمنزلة بوابة المتسابق الكويتي إلى العالمية.



وعندما نتمعن فيما حققه الشمالي نجد أنه يمتلك ارضية خصبة ولقب بـ «سفير رياضة الجت سكي»، فهو يعد اليوم أحد أبرز أبطال الدراجات المائية على مستوى العالم فقد بدأ مسيرته الرياضة في تسعينيات القرن الماضي عندما شارك لأول مرة في موسم عام 1991- 1992 ثم شهدت الإمارات أول مشاركة دولية له وذلك في منتصف عــــــــــام 1992 فاستـطــــاع البطـــل علـــي الشمالي وفي وقت وجيز أن يطوع البحر ويتحدى تلاطم الأمواج ويحقق إنجازات كويتية في رياضة الدراجات المائية ثم توالت المشاركات الدولية فكانت محطة بيروت التي حصل من خلالها على لقب بطل الشرق الأوسط في موسم 1993 ثم الموسم الذي يليه بولاية أريزونا كانت شاهدة على تسجيل اسم علي الشمالي كبطل كويتي في المنظمة الدولية منظمة I.J.S.B.A وحصل أيضا على لقب أول لاعب عربي يشارك ضمن بطولة العالم لرياضة الـ «جت سكي» ويتأهل للنهائي ثم حصوله على لقب بطل العالم بموسم 1995 وكذلك موسم 1996 وفي موسم 2008 شارك في المكسيك ضمن فئة المحترفين وحصل على لقب البطولة، وفي نفس الموسم حصل أيضا على لقب كأس رئيس جمهورية صربيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، كما حصد أول ميدالية ذهبية باسم الكويت في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي أقيمت بجزيرة بالي الإندونيسية في أكتوبر 2008 ضمن فئة، وعليه يمكن القول إن علي الشمالي قد رسم خارطة جديدة للرياضات البحرية الكويتية وحرك المياه الراكدة بشاطئ الرياضات البحرية.