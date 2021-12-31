القطاع المصرفي استقطب ودائع جديدة بقيمـة 513 مليـون دينـار خلال نوفمبر الماضي.. ليصل الإجمالي إلى 44٫8 ملياراً



علاء مجيد



شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل الى اعلى مستوياته تاريخيا مسجلا مستوى 42.12 مليار دينار مرتفعا بنسبة 1.13% وبقيمة 472 مليون دينار مقارنة أكتوبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 41.65 مليار دينار.



بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 5.17% وبقيمة 2.07 مليار مقارنة بمستوياته في نوفمبر 2020، والذي سجل خلاله مستوى 40.05 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2021.



كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 1.15% وبقيمة 513 مليون دينار لتصل الى 44.82 مليار دينار في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع مستوى 44.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في نوفمبر 2020 فقد انخفضت الودائع بشكل سنوي بنسبة 1.96% بانخفاض 900 مليون دينار في حجم الودائع مقارنة بمستوى 45.72 مليار دينار.



التسهيلات الشخصية



شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 1.33% وبقيمة 24 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي لتصل الى مستوى 1.82 مليار دينار، مقارنة بـ1.79 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما سجلت نمويا سنويا كبير بلغ 13.4%، مقارنة بمستويات نوفمبر 2020 البالغة 1.6 مليار دينار.



كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 1.38% خلال نوفمبر الماضي لتسجل مستوى 14.25 مليار دينار، بالمقارنة مع 14.06 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما سجلت نموا سنويا قويا بلغ 12.86% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 12.63 مليار دينار.



وشهد قطاع القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 6.9% لتسجل مستوى 2.76 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 2.58 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 8.2% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي والبالغة 2.55 مليار دينار.



وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 2.3% لتسجل مستوى 2.09 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة 2.04 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 15.56% بالمقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.81 مليار دينار.



ارتفاع الودائع



وعلى صعيد رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد زادت الحكومة من ودائعها خلال نوفمبر الماضي بقيمة 513 مليون دينار ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.4 مليارات دينار وبنسبة 3.2% مقارنة بـ7.17 مليارات دينار وبشكل سنوي، فقد انخفضت بنسبة 6.07% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي البالغة 7.88 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 479 مليون دينار من ارصدتها خلال عام.



وعلى صعيد القطاع الخاص ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.57% شهريا خلال شهر نوفمبر لتصل الى 35.15 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما زاد القطاع الخاص 202 مليون دينار لودائعه بالدينار، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 491 مليون دينار عن مستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 35.641 مليار دينار وبنسبة 1.37%.



وخلال نوفمبر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 3.7% لتصل الى مستوى 2.26 مليار دينار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ2.18 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، كما ارتفعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.19% بارتفاع 70 مليون دينار عن مستويات نوفمبر 2020 البالغة 2.19 مليار دينار.