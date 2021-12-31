هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي أن لاعبي الفريق وضعوه في المنافسة المباشرة على لقب دوري stc للدرجة الممتازة. وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفوز على الكويت والقادسية تواليا جاء بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية ودعم مجلس الإدارة برئاسة الشيخ تركي اليوسف. وقال الخالدي ان المواجهة التي تجمعه اليوم مع اليرموك ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري مهمة بدرجة كبيرة، خاصة أن الفريق لا يقدم أفضل ما لديه في المباريات أمام الفرق التي لا تنافس على اللقب وعادة ما تتواجد في وسط الترتيب، وعليه فإن التركيز مطلوب من اللاعبين، لمواصلة السعي للمنافسة على المركز الأول، خاصة أن كل الظروف مهيأة لتحقيق الحلم الكبير في ظل تواجد المدرب القدير محمد إبراهيم وجهازه الفني المعاون، وتوافر توليفة متجانسة ومتفاهمة من ذوي الخبرة والشباب.