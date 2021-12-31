«لن أعود إلى هذه السلسلة، وكفاك تلاعبا!»

دوين جونسون، الممثل والمصارع الأميركي، يرفض طلب فين ديزل عودته إلى الجزء القادم من فيلم Fast & Furious، ويقول إن نشر طلب فين ديزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أسلوب تلاعب غير مقبول.