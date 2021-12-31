«لن أعود إلى هذه السلسلة، وكفاك تلاعبا!»
دوين جونسون، الممثل والمصارع الأميركي، يرفض طلب فين ديزل عودته إلى الجزء القادم من فيلم Fast & Furious، ويقول إن نشر طلب فين ديزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أسلوب تلاعب غير مقبول.
«وضعوا زبدة وعسلاً وكركماً على شعري وجسمي ثم أدخلوني في حفرة تنفث دخانا من أخشاب تحترق»
تيفاني هاديش، الممثلة الكوميدية الأميركية (42 سنة)، تشارك تغريدة عبر تويتر، من منتجع صحي في أسمرا عاصمة إريتريا.
«أنا مصاب بكوفيد»
٭ هيو جاكمان، الممثل الأسترالي، يعلن إصابته بكوفيد عبر تويتر، ويؤكد، سأفعل كل ما بوسعي للشفاء.