في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة عن إغلاق «كافيه» وتحرير 8 مخالفات من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.



وأضاف السبعان ان الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة السالمية على المحلات والمجمعات أسفرت عن إغلاق «كافيه» قام باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص، فضلا عن تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين إزالة تعديات على أملاك الدولة وإقامة اعلان قبل الحصول على ترخيص وزيادة في مساحة محل قبل الحصول على ترخيص، وتم توجيه إنذاري تعد على أملاك الدولة.



ودعا أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.