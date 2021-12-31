بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، يعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن أصدق التهاني وأخلص الأماني لمنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين مشفوعة بالدعوات للمولى تعالى أن يجعل عام ٢٠٢٢ فأل خير وبركة وتوفيق للجميع لما فيه من رفعة وازدهار لبلدنا الحبيب، وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي، تحت راية الولاء لقيادتنا الحكيمة، صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشیخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله ورعاهم، وسدد على دروب النهضة والريادة خطاهم لنستلهم منهم معالم الأمل في مستقبل حافل بالعطاءات وعامر بالإنجازات.