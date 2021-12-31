تسكين عشرات الوظائف الإشرافية في «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«كيبك» قريباً

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت في إعادة تشكيل لجان المفاضلات والترقيات في القطاع النفطي من جديد، وذلك بعد انقطاع استمر لنحو شهرين، للبدء في تسكين الشواغر الوظيفية والإشرافية بالشركات في أقرب وقت.



وقالت المصادر إن القطاع النفطي يعاني من شواغر وظيفية في شركات نفط الكويت والبترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، على مستوى رؤساء الفرق والمديرين.



وتترقب مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ترقيات وتعيينات على أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة ستبدأ من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول وتعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة، على أن يتبعها تعيين رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة والرؤساء التنفيذيين للشركات والذين سيقع على عاتقهم إدارة القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة.