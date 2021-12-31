بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي ان القطاع وضع خطة متكاملة للانشطة خلال الاجازة الفصلية لنزلاء وابناء القطاع.



وكشف الخالدي في تصريح لـ«الأنباء» ان كل ادارة من ادارات القطاع وضعت خطة متكاملة للانشطة تشغل وقت النزلاء وابناء القطاع منها ما يقام داخل الدور ومنها خارجي، وتراعي جميع الانشطة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهات الصحية.

الأنشطة والإعلام



وبين الخالدي انه تنفيذا لما تتضمنه خطة إدارة الأنشطة العامة والاعلام الموضوعة مسبقا والخاصة بالإجازة الفصلية لنزلاء وابناء دور الرعاية الاجتماعية، تتضمن الأنشطة ما يلي:



1 ـ انشطة رياضية وترفيهية وتتضمن:



ـ تدريب وتعليم السباحة لأبناء ادارة الحضانة العائلية في برنامج بعنوان الرياضة والصحة النفسية بالاشتراك مع الهيئة العامة للرياضة.



ـ مسابقات كرة القدم (ضربات الترجيح من علامة الجزاء) لنزلاء ادارة رعاية الاحداث.



ـ ألعاب فردية تنس طاولة وببي فوت لدار الطفولة ونزلاء دار رعاية الاحداث.



2 ـ نشاط ترويحي وترفيهي:



ـ الالعاب المائية والترويحية لنزلاء دور رعاية الاحداث ودار الطفولة.



3 ـ ورش العمل والدورات التدريبية وتتضمن:



ـ ورشة النجارة واعادة التدوير.



ـ ورشة الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة.



ـ ورشة الخياطة وصناعة الاكسسوار.



ـ ورشة منتجات النحل ومشاريع النحالين.



ـ ورشة عمل الزراعة واهميتها.



ـ ورشة عمل العطور والكريمات والصابون.



وذلك لجميع نزلاء وابناء دور الرعاية، وذلك لاهميتها في اكتساب المشاركين خبرات ودمجهم في المجتمع بشكل افضل.



4 ـ الالعاب الشعبية، وهي تختص بنزلاء ادارة رعاية المسنين، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والتباعد بين المشاركين كما هو مقرر من الجهات الصحية بالكويت، بتحديد عدد المشاركين في الاماكن المغلقة الى جانب بعض الشروط من قبل الاداره والتي تضمن سلامة جميع المشاركين والمنفذين للأنشطة.

الحضانة العائلية



وبالنسبة لادارة الحضانة العائلية، اوضح الخالدي ان الادارة ستقوم بتنفيذ خطة خاصة لابناء الحضانة العائلية خلال العطلة بعام 2022 مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية، وهي تتضمن الآتي:



٭ التنسيق مع حملة ارسم البسمة التطوعية لدعوة ابناء دار الاطفال لحضور فيلم بالسينما 1 يناير.



٭ التنسيق مع «الداخلية» لاقامة برنامج ترفيهي لابناء دار الاطفال ليتضمن فقرات متنوعة وتوفير (دورية نجدة) لاستمتاع الاطفال وركوب الدورية 13 يناير.



٭ التنسيق مع منظمة ذراع العون الشبابية لاقامة رحلة لابناء دار الاطفال الى ارض الاطفال الكائنة في منطقة شرق بجانب مجمع الاوقاف 29 يناير.



٭ التنسيق مع شركة قودز وشركة فريش بايتس وشركة العاب بيبي دو لاقامة برنامج ترفيهي لدار الاطفال في 30/1/2022.



٭ المشاركة مع ادارة الانشطة العامة والاعلام في الاحتفالية السنوية (رفع العلم) بملعب مجمع دور الرعاية الاجتماعية.



٭ اقامة ورش حرفية وفنية للابناء في كافة الدور الايوائية بالتنسيق مع احد المدربين المختصين.



٭ تنظيم رحلات ثقافيه متنوعة للابناء الى احد المتاحف التراثية للاستفادة وتطوير الجانب الثقافي لديهم.



٭ حجز مخيم للابناء بالتنسيق مع احدى الجهات التطوعية واقامة برنامج ترفيهي لهم.



هذا، بالاضافة الى عرض أفلام منوعة بقاعة سينما إدارة رعاية الأحداث، ودورات رياضية، وأنشطة ومسابقات متنوعة.



الى جانب تنظيم مخيمات ربيعية، وحفلات سمر، ومسابقات ثقافية وترفيهية، وهناك جدول خاص في الانشطة الاجتماعية الخارجية لنزيلات دار الفتيات، بالاضافة الى تنظيم دورات تدريبية وفنية وهي دورات حرفية ومهنية، دورات حاسب آلي، جولات خارجية، الى جانب تنظيم ورشة خياطة (ورشة جديدة) ودورات اقتصاد منزلي للفتيات، ونشاط زراعي.