عبدالهادي العجمي



أصدر الحرس الوطني ڤيديو توثيقيا لأهم الإنجازات التي حققها على مدار العام 2021، ومن ضمن هذه الإنجازات قيام نائب رئيس الحرس الشيخ أحمد النواف بتدشين الوثيقة التوجيهية الثالثة للحرس الوطني تحت شعار حماية وسند، بالإضافة إلى عدد من المهام واللقاءات والاتفاقيات التي عقدها الحرس الوطني لتعزيز تعاونه مع مختلفة الجهات لما فيه مصلحة الكويت.



وتطرق الڤيديو التوثيقي لتدشين طائرات الكاراكال في الخدمة بالحرس وافتتاح مركز تطعيم الحرس، ومساندته لوزارة الصحة في مهام الصفوف الأمامية، وغيرها من المهام العسكرية والمجتمعية.