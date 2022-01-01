أبدى م. بدر حمد المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن ترحيبه بمشاركة مبرة العوازم الخيرية في جهود كفالة الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت التي تعمل عليها الجمعية من الأسر المقيدة على قوائم المساعدات في الجمعية من خلال كفالتهم بالمواد الغذائية عبر بطاقة الجود الذكية الخاصة بتموين الأسر وتقديم احتياجاتهم الغذائية الشهرية ولمدة سنة كاملة.

وأوضح المبارك ان الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ترحب بكل جهد من شأنه تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت، معتبرا ان كفالة هذه الأسر من شأنه إرضاء الله والدخول في خير الأعمال كون إطعام الطعام من الفضائل والقيم التي دعا لها ديننا الحنيف وحثت عليه شريعتنا الغراء حيث قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا).

وبين المبارك أن الجمعية التي تسعى بحلول عام 2022 الى كفالة أكثر من 5000 من الأسر المحتاجة داخل الكويت من خلال تزويدهم بالمواد التموينية الشهرية من خلال بطاقة ذكية يتم تعبئتها شهريا بمبلغ من المال يبدأ من 30 دينارا فصاعدا وهذا العمل بحاجة ماسة لتوحيد كل الجهود في هذا الإطار من مؤسسات العمل الخيري ومؤسسات القطاع الخاص والمتبرعين داخل الكويت من اجل رعاية هذه الأسر وتأمين حاجاتها الغذائية الأساسية وهذا من باب الأقربون اولى بالمعروف.

وقال المبارك إن أكثر من 1000 حالة تم توصيل بطاقات الجود الذكية التي كانت الجمعية قد صرفتها في وقت سابق من الشهر الماضي وذلك من اجل التأمين المنتظم لحاجة هذه الأسر المتعففة داخل الكويت من المواد الغذائية بالتعاون مباشرة مع الأسواق المركزية المختلفة حيث يتفاوت حجم المساعدة حسب حجم وحالة الأسرة وتوفر البطاقات المعتمدة في هذا الإطار الفرصة للأسرة المستفيدة المجال لهم للتبضع بالاحتياجات الغذائية المختلفة والتي تمثل حاجة فعلية لهم.

وعن فكرة البطاقة قال المبارك إنها تعتمد على توفير الحاجات الغذائية الضرورية للأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت من خلال بطاقة ذكية يتم تعبئتها بصفة شهرية أطلق عليها (الجود) تفسح المجال لرب الأسرة بشراء احتياجاته الغذائية فعليا من خلال مراكز التسوق الكبرى المنتشرة في الكويت دون عناء، موضحا أنه مثل هذه المراكز التسويقية المنتشرة حول الكويت وهي تغطي كافة المناطق وبخيارات متعددة ومتنوعة في التبضع.

بدوره، قال السيد حمد البسيس رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم ان مبرته تؤمن بأهمية التنسيق المتبادل بين كافة الفعاليات داخل المجتمع والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتعففة، معربا عن ثقته بأن المبرة ستقوم بكافة مساعيها من أجل تغطية احتياجات جزء من الكفالات لصالح الأسر المتعففة داخل الكويت وبما يوفر لها حاجاتها الغذائية الضرورية.

وشدد البسيس على أهمية التعاون بين الجمعيات والمبرات الخيرية المختلفة كل في اختصاصاته واهتماماته، منوها باستعداد المبرة لتوسيع دائرة تعاونها مع الجمعية وفي مجالات مختلفة متمنيا بأن تكون هذه الخطوة بداية لتطوير أنماط وأطر من التعاون بين المبرة وبين الجمعية الكويتية للأسر المتعففة لصالح المحتاجين داخل الكويت من كافة الشرائح بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأوضح أن مبرة العوازم الخيرية تولي كثيرا من اهتمامات عملها في رعاية الأسر المحتاجة وكفالة الأسر المتعففة وتعطي جل أنشطتها في هذا الإطار وتوظيف جهود تطوعية مميزة وفائقة من اهتمامات اعضائها لرعاية الأسر المتعففة داخل الكويت.

وبين البسيس ان هذا التعاون في رعاية الأسر المتعففة بين مبرة العوازم وجمعية الأسر المتعففة له ما بعده وتنوي البناء عليه لمزيد من المشاريع الخيرية والإنسانية المميزة لتوفير الكفالة للأسر المحتاجة والمتعففة وفي مواسم مختلفة، مثمنا هذا التعاون الهادف لمساعدة ورعاية الأسر المتعففة. وجدير بالذكر ان برامج كفالة الأسر غذائيا تأخذ كثيرا من الاهتمام من الجمعيات الخيرية والبرامج الإنسانية بهدف توسيع دائرة المستفيدين من هذه البرامج وتخفيفا عن كواهلم من هذه الأعباء الاقتصادية التي تنوء بحملها كثير من الأسر داخل الكويت.