الشركة رصدت رسالة مزوّرة تدعو إلى التعاقد على خدمات ومنتجات مقابل مبالغ مالية.. وحذّرت منها

علي إبراهيم



مازال مسلسل استهداف الكويت ومؤسساتها عبر عمليات النصب والاحتيال المنظمة من دون حلقة أخيرة، إذ يتعمد محترفو تلك الجرائم استغلال مستويات الثقة العالية في المؤسسات الوطنية للتحايل على آخرين واستنزاف أموالهم من دون وجه حق، ولكن أعين الجهات الكويتية تقف لهم بالمرصاد.



وتفصيليا، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن رصد شركة البترول الوطنية محاولة للنصب والاحتيال بإسم الشركة ورئيسها التنفيذي مؤخرا، عبر رسالة مزورة يتم من خلالها استغلال مشروع الوقود البيئي في تحصيل أموال من الغير مقابل عمليات دعاية وإعلان، لا تعلم عنها «البترول الوطنية» شيئا ولم تتدخل بها.



وفي هذا الصدد، أصدرت الشركة تعميما إلى كافة شركات المقاولين والمتعهدين والموردين (حصلت «الأنباء» على نسخة منه)، تحذرهم من رسالة مزورة منسوبة إلى الشركة وتحمل توقيعا منسوبا أيضا إلى الرئيس التنفيذي وليد خالد البدر، تستخدمها مؤسسة عالمية للحصول على عقود من جهات تتعامل مع «البترول الوطنية»، فيما رجحت مصادر وقوف طرف ثالث خلف الأمر يستغل اسم المؤسسة العالمية إلى جانب «البترول الوطنية».



وجاء ضمن التعميم «أرسلت مؤخرا رسالة إلى إحدى الشركات التي تتعامل معها شركة البترول الوطنية ومنسوب صدورها على غير الحقيقة إلى الشركة، وتحمل توقيعا منسوبا إلى الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر والتي تتضمن قيام (البترول الوطنية) بتفويض إحدى المؤسسات الإعلامية العالمية للقيام بالدعاية والإعلان في افتتاحيتها القادمة عن التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، وكذلك عرض لبعض الشركات التي تتعامل معها الشركة للإعلان عن خدماتهم ومنتجاتهم مقابل مبالغ مالية».



وحذرت الشركة في نهاية تعميمها من أنها بموجب هذا التعميم تعلن إلى جميع المقاولين والموردين عدم صحة الرسالة المزورة.