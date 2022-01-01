سيولة جديدة دخلت السوق.. والسبائك والليرات تسيطر على 40% من إجمالي المبيعات

باهي أحمد

رفعت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من دول العالم في مواجهة كورونا من مبيعات الذهب داخل الكويت بنسبة تصل إلى 20% خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما غير العديد من المواطنين والمقيمين خطط سفرهم خلال عطلة رأس السنة، ووجهوا السيولة المتوافرة لديهم إلى شراء الذهب.



وكان من المعتاد خلال عطلة أعياد رأس السنة، أن يقبل العديد من المواطنين والمقيمين على شراء المعدن الأصفر كنوع من الهدايا، إذ تشهد تلك الفترة الإقبال على شراء «النواعم» تحديدا، وهي القطع ذات الوزن الخفيف والتي تستخدم لـ«الزينة»، إلا أن توجيه سيولة السفر إلى القطاع رفع من الطلب على السبائك الصغيرة ومتوسطة الحجم والليرات والتي تستخدم «كخزينة».



وكشفت جولة ميدانية لـ«الأنباء» عن حالة من التفاؤل تسود أسواق الذهب في عطلة رأس السنة وحجم مبيعاتها التي أنعشت الأسواق، وهو ما أكده أهل السوق بأن مستويات المبيعات خلال الشهر الجاري ارتفعت مقارنة بالشهر الماضي بنسبة تصل إلى 20%، مشيرين إلى أن الاقبال على «النواعم» يشهد ارتفاعا طفيفا إلا أن السبائك والليرات مازالت تستحوذ على ما يزيد عن 40% من اجمالي المبيعات في ظل عدم استقرار الأوضاع الصحية في الفترة الحالية، وإلى التفاصيل:



بداية، يقول أبو خالد التميمي من مجوهرات السور العالي، إن الاقبال على محلات الذهب شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، خصوصا من العائلات والتي تستهدف بصورة رئيسية شراء الذهب كهدايا.



ولفت التميمي إلى أن أذواق العائلات في شراء الذهب جاءت متباينة، إذ يبحث بعضهم عن «النواعم» كهدايا، بينما يفضل البعض الآخر شراء قطع أكبر، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعا من الاستقرار، بينما شهدت ارتفاعا يصل إلى 20% خلال ديسمبر الجاري.



من جانبه أكد مدير محلات الذوق الرفيع للمجوهرات أبو يحيى، أن الاقبال على السبائك والليرات يسيطر على 40% من اجمالي عمليات البيع في الكويت، وأن الفترة الحالية تشهد اقبالا على الهدايا الصغيرة والنواعم بمناسبة رأس السنة.



وذكر أن السلوك الشرائي لدى العديد من المواطنين والمقيمين مؤثر رئيسي على حجم المبيعات الذي بات يرتفع عادة بعد نزول الرواتب، حيث ينتظر العديد من المواطنين رواتبهم لاقتناء الذهب بعد أن أثبت أنه الملاذ الآمن في وقت الأزمات، وهو ما أكدته أزمة «كورونا» حيث وصلت أرباح من اشترى ذهبا خلال العام الماضي إلى 25%.



بدوره، أكد محمد مهران أن هناك العديد من المجوهرات التي يقبل عليها المواطنون خلال عطلة أعياد رأس السنة إلا أن المشغولات الذهبية من تركيا والإمارات وسنغافورة تتصدر مبيعات النواعم في الفترة الحالية اضافة إلى البحرينية.