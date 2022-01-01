واصلت مؤسسات الكويت وهيئاتها نشاطها المتجدد لتقديم يد الدعم والمساندة للنازحين والمحتاجين في المنطقة، خاصة في قطاعات الإغاثة والصحة والتعليم تزامنا مع انقضاء عام وبداية آخر جديد من الجهود الإنسانية الكويتية.



وتركزت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسات الكويتية خلال الأسبوع المنتهي أمس في اليمن وتركيا وأفغانستان، وبداية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي وقع الأحد الماضي اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 605 آلاف دينار للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في اليمن.



وقال الصندوق في بيان صحافي إن المنحة تأتي ضمن التزام الكويت بتقديم منحة مقدارها 20 مليون دولار المعلن عنها على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني باليمن من الموارد المتاحة من الصندوق.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة داخليا والمجتمعات المضيفة لهم وتحسين إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية لحوالي 200 ألف نازح في مواقع متفرقة شبيهة بالمخيمات المؤقتة في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة ومأرب.



وذكر أن المشروع سيعمل على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة لهم بمواد البناء الأساسية اللازمة لتشييد مساكن مؤقتة وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في تلك المواقع والتي تشمل إعادة تأهيل مصادر المياه وتشييد قنوات نقل المياه وقنوات الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة بالإضافة إلى إصلاح الطرق وتوريد وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في 25 موقعا.



ويأتي ذلك في وقت شهد اليمن نشاطا إنسانيا كويتيا مكثفا على الأرض خلال الأسبوعي الماضي حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي السبت الماضي عن توزيع 1500 حقيبة شتوية على الأسر المحتاجة في محافظة تعز اليمنية.



وقال المدير العام للجمعية ورئيس بعثتها إلى اليمن عبدالرحمن العون، إن الحاجة مازالت ملحة فهناك الآلاف ممن يعانون قسوة البرد في أنحاء المحافظة، مؤكدا أن الجمعية ستظل تعمل لتخفيف المعاناة عن الاشقاء في اليمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.



وفي يوم الأحد الماضي بحث العون مع وكيل محافظة مأرب اليمنية عبدربه مفتاح الاحتياجات الملحة للنازحين اليمنيين في ضوء موجة النزوح الأخيرة من جنوب المحافظة.



من جانبه، أعرب وكيل محافظة مأرب، عن شكره للكويت حكومة وشعبا على الدعم المستمر لليمنيين في مختلف المجالات.



أما يوم الاثنين الماضي فشهد تسليم وفد جمعية الهلال الأحمر سيارتي إسعاف للمستشفى الميداني الذي أنشأته الجمعية قبل أكثر من عام لعلاج أمراض الحميات بمديرية تريم بوادي شرقي اليمن.



وقال العون إن تسليم سيارتي الإسعاف يهدف لتعزيز قدرات المستشفى في خدمة الأهالي والنازحين في المدينة سواء خلال جائحة ڤيروس كورونا أو بعدها.



وأضاف ان ذلك يمثل إضافة نوعية متميزة لتسهيل إمكانية الوصول إلى المستشفى الميداني الذي أسسته الجمعية في سبتمبر العام الماضي في ذروة تفشي الوباء، مبينا أن المستشفى مجهز بأقسام متكاملة تشمل الطوارئ والمختبر والصيدلية والرقود والعزل للرجال والنساء بسعة 60 سريرا وغرفة عناية مركزة تم تجهيزها بثلاثة أجهزة تنفس صناعي مع كامل الأجهزة الأساسية.



وفي اليوم نفسه نفذ وفد جمعية الهلال الأحمر زيارات ميدانية لتفقد سير العمل في مدرسة حمد الجوعان ومركز نجوى أحمد القطامي لرعاية وتأهيل الأيتام بمدينة سيئون في حضرموت التي تم تأسيسهما بتمويل فاعلي خير كويتيين وبإشراف الجمعية.



وأوضح العون أن هذه المشاريع تم تأسيسها واختيار مواقعها بعد دراسة مكتملة للاحتياجات لتخفيف معاناة المواطنين في تلك المناطق وتسهيل وصول نحو 300 طالب وطالبة إلى المدرسة وتوفير مركز ملائم لإيواء الأيتام وتأهيلهم بما يساعدهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم.



من جانبها، افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية الأربعاء الماضي مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي والثانوي بمحافظة تعز اليمنية التي يستفيد منها 1400 طالب وطالبة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وبناء أربعة فصول إضافية جديدة.



وأعرب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة تعز عبدالواسع شداد في كلمة خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي والمستمر لقطاع التعليم في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.



وأوضح أن افتتاح هذا الصرح التعليمي بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه من قبل الهيئة الخيرية الاسلامية سيسهم في تحسين البيئة التعليمية التي تعاني منها مبينا أن المدرسة كانت تعاني تهدما في بنيتها التحتية نتيجة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.



بدورها، دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية مشروعا طبيا مجانيا لعمليات استئصال اللوزتين للأطفال يستفيد منه 104 أطفال دون سن 18 عاما في صنعاء.



وقالت مؤسسة رمز للتنمية المنفذة للمشروع في بيان صحافي أمس الجمعة، إن المشروع الذي ينفذ في مستشفى العاقل التخصصي يستمر لمدة أسبوعين ويقدم خدماته بشكل مجاني بما يشمل تكاليف التشخيص والمعاينة والأدوية والجراحة، وذلك لإجمالي 104 أطفال من الأسر الفقيرة والنازحة للتخفيف عن أسرهم أعباء التكاليف الطبية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.



وفي تركيا أعلنت جمعية الرحمة العالمية الكويتية أمس الأول الخميس افتتاح مدرسة الشيخ أحمد الفلاح الابتدائية للاجئين السوريين بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.



وقال مدير مكتب جمعية عطاء التركية التي نفذت المشروع في شانلي أورفا أسامة الشيدون إن المدرسة ستقدم خدماتها التعليمية لنحو 480 طالبا وطالبة من اللاجئين السوريين.



وفي سياق متصل، أعلنت جمعية الرحمة العالمية الكويتية تسيير قافلة مساعدات إغاثية للنازحين السوريين تضمنت 21 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطحين ومواد حماية من فصل الشتاء.



وعلى صعيد العمل الإنساني في أفغانستان قالت جمعية الهلال الأحمر الاثنين الماضي إنها نفذت مشروع الاستجابة للاحتياجات العاجلة والصحية في أفغانستان للمتضررين من الأوضاع الإنسانية من النساء وكبار السن والأيتام وساكني المناطق صعبة الوصول.



وأوضحت الأمين العام للجمعية مها البرجس أن المشروع نفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، إذ استفاد منه نحو 31500 شخص يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.



وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على التحمل وتحسين الصحة الشخصية والوضع الصحي للأسر النازحة من الأزمات الإنسانية والكوارث إضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية.