طفلان كويتيان في مستشفيات الفروانية والجهراء تصدرا قائمة العام الجديد في تمام الساعة 12.01

عبدالكريم العبدالله

تصدر طفلان كويتيان أحدهما ذكر والثاني أنثى قائمة مواليد العام الجديد في الكويت بولادتهما عند الساعة 12.01 صباحا، وقد ولدت الطفلة بمستشفى الجهراء وهي بصحة جيدة، حسبما كشفت مصادر من المستشفى لـ «الأنباء».



أما عن طفل «الفروانية»، فقد أفادت رئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى د.أمل خضر في تصريح لـ «الأنباء» بأنه ولد أيضا عند الساعة 12.01 ويتمتع بصحة جيدة.



وكانت الولادة الثانية في العام الجديد لأنثى غير كويتية في مستشفى الفروانية في الساعة 12.38 صباحا، أما الثالثة فكانت لذكر غير كويتي بمستشفى الجهراء في الساعة 12.43 صباحا، أما الرابعة فكانت لذكر غير كويتي في مستشفى الفروانية في الساعة 1.38 صباحا.

وجاءت الولادة الخامسة مع قدوم العام الجديد لـ «توأم كويتي» ذكر وأنثى في مستشفى الجهراء عند الساعة 2.34 صباحا.

أما بالنسبة لمستشفى العدان، فكانت أول ولادة فيه في تمام الساعة 5.26 صباحا لذكر غير كويتي.

الفروانية



وأكدت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية د.أمل حضر، أن المستشفى شهد 6 ولادات مع أول أيام العام الجديد، منهم 4 ذكور و2 إناث، أحدهم كويتي والبقية غير كويتيين.



وذكرت خضر أن أول ولادة كانت لمولود كويتي ذكر في الساعة 12.01 صباحا، أما الثانية فلمولودة غير كويتية في الساعة 12.38.

وأفادت بأن الولادة الثالثة هي لذكر غير كويتي في الساعة 1.34 صباحا، أما الرابعة فكانت لذكر غير كويتي في الساعة 3.19 صباحا، والخامسة لأنثى غير كويتية في الساعة 3.45 صباحا، أما المولودة السادسة والأخير فهي لأنثى غير كويتية في الساعة 6.13 صباحا.

الجهراء



أما مستشفى الجهراء فشهد 5 ولادات مع قدوم أول يوم للسنة الجديدة منهم توأم، كانت أولها لأنثى كويتية في الساعة 12.01 صباحا، وكانت الولادة الثاني لذكر غير كويتي في الساعة 12.43 صباحا.

توأم كويتي



أما الولادة الثالثة والرابعة فهي لتوأم كويتي ذكر وأنثى ولدوا في الساعة 2.43 فجرا، وبالنسبة للولادة الخامسة فهي لذكر غير كويتي ولد في الساعة 6.08 صباحا.

العدان



في السياق ذاته، أكدت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي، أن الولادة الاولى في المستشفى مع قدوم العام الجديد كانت في الساعة 5.26 صباحا لذكر غير كويتي.



وذكرت الذايدي في تصريح لـ «الأنباء»، أن مجموع المواليد في مستشفى العدان بلغ 3 ولادات في 1يناير 2022 منها، حيث كانت الولادة الثانية لذكر كويتي في الساعة 8.11 صباحا، أما الثالثة فهي لـ أنثى غير كويتية في الساعة 12 ظهرا.