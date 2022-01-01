يحيى حميدان



قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم ان الفوز على النصر 1-0 ضمن الجولة السابعة من دوري "stc" الممتاز أمس يعتبر مهماً في مسيرة "الأبيض" للمنافسة على اللقب.



واضاف الغانم: "لاعبو الكويت تفوقوا على أنفسهم بفضل الله وتمكنوا من تجاوز اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس المرمى حميد القلاف في الدقائق الأولى".



واشار الغانم الى ان الحديث عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز لازال مبكرا وعلينا الاخذ في الاعتبار وجود العديد من المنافسين، كما علينا الحفاظ على استمرارية النتائج الايجابية وعلاج سلبياتنا.



وأوضح الغانم ان غياب الغيني سيدوبا سوماه كان لالتحاقه بصفوف منتخب بلاده قبل المشاركة في كأس أمم افريقيا، كما غاب الكونغولي ديوميرسي مبوكاني وعلي حسين للاصابة وهي عبارة عن شد في العضلة بالنسبة لهما.



واكد الغانم أن الكويت قريب من التعاقد مع التونسي طه ياسين الخنيسي وهناك محترف أجنبي اخر لن نكشف عن هويته لحين الانتهاء من حسم الصفقة بشكل كامل.