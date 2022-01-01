أعلن فريق الغوص أنه تمكن أخيرا من رفع 90 طنا من المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد المهملة والقوارب التالفة من المنطقة الجنوبية لساحل الفحيحيل بالتعاون مع البلدية والهيئة العام للبيئة ولجنة إزالة التعديات التابعة لوزارة الداخلية.



وقال رئيس الفريق وليد الفاضل اليوم السبت، ان هذا العمل يأتي بجهود الفريق والجهات المساعدة والمساندة له من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وسواحلها وحماية الكائنات البحرية من أي أخطار تؤثر على حياتها خاصة القطع البحرية المهملة والمواد البلاستيكية.

وأضاف الفاضل أن فريق العمل استخدم الرافعات والجرافات وسيارات النقل الكبيرة لرفع هذه المخلفات مهيبا برواد السواحل والبحر ضرورة الاهتمام في البيئة البحرية وعدم رمي مثل هذه المخلفات الضارة.



وأوضح أن تقرير الفريق للعام 2021 استعرض أبرز أعماله التطوعية ضمن مبادرته البيئية «بحرنا» بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية من خلال مشاريع وبرامج ساهمت بشكل فعال في حماية وتأهيل البيئة البحرية والسواحل الكويتية ونشر حب العمل التطوعي والبيئي، مبينا أن مهام الفريق البيئية الدؤوبة تأتي للمحافظة على البيئة البحرية وتأمين وسلامة السواحل والممرات الملاحية وزيادة الوعي البيئي بين قطاعات المجتمع المختلفة، حيث استطاع إنجاز 170 مهمة بيئية خلال عام 2021 بمعدل نشاط لكل ثلاثة أيام.



وأكد أن الفريق استطاع التعايش مع الأوضاع الصعبة خلال أزمة كورونا ليكمل مسيرته المستمرة منذ نحو 35 عاما من 1986 وشملت الكثير من الإنجازات وتم خلال العام الماضي انتشال نحو 51 سفينة وقاربا وقطعة بحرية بزنة 260 طنا من مواقع مختلفة كما تم رفع 260 طنا من مخلفات صيد مهملة ومخلفات ضارة بالبيئة شملت اكثر من 30 موقعا على امتداد سواحل وبحر الكويت إضافة الى تنظيف نقعتي الشملان والفحيحيل ورفع شباك صيد مهملة من جنوب جون الكويت ومقابل ساحل الشعب البحري بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.



وذكر انه تم كذلك رفع مخلفات من ساحة الفحيحيل الجنوبية بلغ وزنها نحو 90 طنا شملت شباك صيد ومخلفات وقوارب مهملة خلال مشروع استمر عدة أيام، كما تم رفع مخلفات من ساحل الأبراج مع الجالية الإسلامية وتنظيف ساحل الصبية ورفع مخلفات وتأهيل ساحل محمية الجهراء.



وقال ان الفريق استمر في مشروع صيانة المرابط البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وصندوق حماية البيئة وبنك الكويت الدولي وشركة البترول الكويتية العالمية في أهم مواقع الشعاب المرجانية.



ولفت الى أن الفريق استكمل صيانته الدورية الشاملة لـ 107 مرابط بحرية، وتطوير أجزاء المربط من مواد خاصة أكثر متانة وتحمل لزيادة كفاءتها لتأمين الرسو الآمن للقوارب واليخوت حول الجزر وأهم مواقع الشعاب المرجانية كما حرص على استكمال شراء معدات حديثة خاصة بالمرابط البحرية فيما شارك أعضاء الفريق بدورة تدريبية لتشغيل هذه الاجهزة.



وأشار الى المتابعة الدورية لمواقع عدة في البحر للتأكد من سلامة الحركة الملاحية ووضع العلامات التحذيرية على مواقع غرق القوارب حتى وقت انتشالها وعلى خرسانات بجون الكويت لعدم الاصطدام بها، كما قام برفع اقفاص حديدية مقابل ساحل الجليعة ومتابعة اللوحات الإرشادية في العديد من المواقع منها سواحل المنطقة الحرة وابو الحصانية وعشيرج مقابل جزيرة أم النمل.