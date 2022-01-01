نظم قسم المواد العامة بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان «النزاهة..قيم وسلوك» لتوعية خريجي قسم التفتيش الجمركي بخطوات مكافحة الفساد خلال أدائهم الوظيفي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والإدارة العامة للجمارك.



وأكدت عضو هيئة التدريب بالمعهد د.ابتسام النومس أهمية تعزيز الوعي والتثقيف الذاتي لدى الطلبة خريجي قسم «التفتيش الجمركي» ضمن رؤية 2035، لافتة إلى حرص الهيئة على إعداد البرامج والمحاضرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي، لتبصير المجتمع بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها السلبية وكيفية الوقاية منها.



وشددت النومس على أهمية وقاية الطلبة والموظفين من جميع أوجه الفساد من خلال التمسك بالقيم والدفاع عن الهوية التي تعنى بحقوق الإنسان والتعايش لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن العلاقة جليلة بين النزاهة والثقافة في ميادين التطوير والتنمية الاجتماعية.



وثمنت دور «نزاهة» والإدارة العامة للجمارك في توعية الطلبة والمتدربين بكيفية التعامل مع قضايا الفساد والبلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد، فضلا عن استعراض الآليات التي تكفل الحماية الكاملة للمبلغين عن قضايا الفساد.