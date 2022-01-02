عبدالكريم العبدالله

فعلت وزارة الصحة خطة الطوارئ للتعامل مع أي متغيرات تزامنا من هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.

وكشفت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الإنباء» أن جميع قطاعات الوزارة من مستشفيات ومراكز تخصصية وصحية وإسعاف جاهزة للتعامل مع أي طارئ.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة تتابع عن كثب تقلبات الطقس وما يصاحبها من هطول أمطار على البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة جهزت فرقا متخصصة للتعامل مع أي تجمعات للمياه في المرافق الصحية إن وجدت، منوهة إلى أن الخدمات الصحية تسير بشكل طبيعي.