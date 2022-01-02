أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن محطات الرصد التابعة لها سجلت معدلات أمطار متفاوتة وآخذة بالتصاعد أعلاها حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 34.25 ملليمترا في محطة مطار الكويت الدولي وفي مدينة صباح الأحمد 33.7 ملليمترا.

وقالت الإدارة في بيان لـ (كونا) إن محطاتها سجلت في العبدلي شمالي البلاد معدل أمطار بلغ 32.22 ملليمترا وفي مدينة الجهراء 28 ملليمترا في حين سجلت محطاتها في كل من السالمي غربي البلاد والأدعمي 27.6 ملليمترا.

وذكرت أن كمية الأمطار المسجلة في محطة الرصد بمنطقة السالمية بلغت 24.3 ملليمترا وفي مدينة الكويت 22 ملليمترا وفي كيفان 21.3 ملليمترا وفي الجابرية 16.5 ملليمترا وفي الرابية 23.85 ملليمترا وفي النويصيب 12.80 ملليمترا.