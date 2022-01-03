twitter facebook whatsapp viber telegram email حماد النومسي العنزي احتفل بزواج نجله مشعان الاثنين 2022/1/3 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2381 A+ A- استمع المعرس مشعان حماد النومسي العنزيمسلم البراك مباركانايف المرداس يقدم التهانيالحميدي السبيعي يهنئعايض بوخوصة يقدم التهاني(قاسم باشا)عبدالله البرغش مباركاسالم النملان مهنئاعبدالله عكاش مباركاخالد الطاحوس وفيصل الطاحوس يهنئانجمال الساير مباركامسلم البراك ود.خالد شخير يقدمان التهانيأحمد الديين مهنئاد. فهيد الهيلم يقدم التهانيمبارك النجادة ومسلم البراك وجد المعرس فهد النومسيخالا المعرس خالد النومسي وحماد النومسي والمعرس مشعان النومسيسعود الحسيني يقدم التهانيناصر المصري مباركامحمد المطيرات وسعد الربعي وفرحان العنزي يباركونسعود العصفور مباركاد.نوري القلاف يباركالحفيدان يعقوب وخالد يباركانسيف مقدم للمعرس من ناصر أحمد الختلانسلطان حماد العنزي مهنئابندر الخيران يقدم التهانيد.علي السند ود.محمد عبدالله المطر يباركاند.عبدالهادي العجمي وناصر عايد المطيري يباركان أقام حماد النومسي العنزي حفل استقبال بمناسبة زواج نجله مشعان حضره العديد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاجتماعية الذين تمنوا له التوفيق في حياته الأسرية.