بشرى شعبان ـ عادل الشنان



قام وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو صباح أمس بزيارة تفقدية لمشروع مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لمتابعة سير الأعمال في المشروعين في ظل الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.



وأطلع العرو على الأعمال في مدينة المطلاع ومشروع جنوب عبدالله المبارك خاصة بعد الظروف الجوية وهطول الامطار، واجتماع بنائب المدير العام لقطاع التنفيذ م.راشد العنزي والمهندسين المقيمين بالمشروعين للإطلاع على سير الإنجاز والنظر في أي معوقات قد تحدث بسبب هطول الأمطار والتي قد تؤدي بدورها الى تأخر الأعمال ومحاولة تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية أولا بأول.



من جهة اخرى، قام العرو أمس بزيارة تفقدية لمجمع دور الرعاية، رافقه خلالها وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي ومديرو الإدارات، حيث تفقدوا الدور الإيوائية بعد الأمطار واطمأنوا على أوضاع النزلاء والعاملين.



وأثنى الوزير العرو على جهود العاملين بالعاملين بالقطاع، واعدا إياهم بلقاء مطول خلال الأيام المقبلة.