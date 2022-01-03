ليلى الشافعي



قام فريق عجنان قبلان بن داحي العازمى التطوعي بفزعتهم لتنظيف شوارع سلوى بعد هطول أمطار الخير التي عمت أنحاء الكويت فهبوا مسرعين لتنظيف الشوارع من المنطقة ونزع كل ما يسير أو يعوق السير.



وقال رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس: هذه هي الكويت يفزع شبابها المخلصون وتظهر وطنيتهم وحبهم للبلد في أي شيء يقابلها فكانوا السند والعون وازدادوا إصرارا على تقديم أقصى ما يمكنهم لمساعدة السيارات التي توقفت بسبب عوائق السير لها وقاموا بتقديم أقصى ما يمكنهم لمساعدة السائقين للسير في أمان.



(ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم).