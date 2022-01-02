أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، أن جميع المراكز والإدارات الجمركية البرية والبحرية والجوية بحالة مستقرة، والعمل جارٍ على معالجة بعض الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة.



جاء هذا خلال جولة قام بها الفهد على غرفة السيطرة والتحكم وذلك للاطلاع بشكل كامل ومباشر على سير العمل في المراكز الجمركية، وحل الملاحظات إن وجدت وذلك نظراً لتقلبات الطقس، مؤكداً وجود إجراءات من شأنها خروج البضائع خاصة الغذائية بالسرعة الممكنة في شتى الظروف المناخية وبما يضمن تدفق المواد الغذائية والبضائع إلى الكويت. ونقل الفهد تحيات وزير المالية و وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى منتسبي الادارة العامة للجمارك مشيداً بوجودهم على رأس أعمالهم بعيداً عن أهلهم وذويهم في مثل هذه الأوقات وقيامهم بواجبهم على أكمل وجه.