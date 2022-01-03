في إطار برامجها النوعية الداعمة للموهوبين بالرعاية والدعم والكفالة، أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، عن تخريج 10 من طلابها المكفولين في المرحلة الثانوية،وتحقيقهم مراكز دراسية متميزة في عدد من المجالات الأكاديمية المختلفة

وفي هذا الإطار قال المدير العام لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد مشاري السيف: إن الجمعية تعمل من خلال برنامج رعاية الموهوبين على تشجيع طلاب العلم ليستمروا في تحقيق التفوق والتميز الدراسي، مشيراً إلى اهتمام النوري الخيرية بالتعليم وبناء الإنسان، بما يسهم في إعداد جيل متعلم ومؤهل لتحسين أوضاعه الحياتية.

وشدد السيف على أن «النوري الخيرية» تسعى من خلال كفالة الطالب ودعمه إلى التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، والحيلولة دون حرمان أبنائها من الدراسة وتحقيق التميز والتفوق، وإعانة الطالب على أعباء التعليم والحياة المعيشية، وكذلك التغلب على الصعوبات المادية، بما يساعدهم على مواصلة التعليم، والأخذ بأيدي الشباب وتشجيعهم على التفوق للنهوض والارتقاء بمجتمعاتهم.

وأوضح السيف أن برنامج رعاية الموهوبين اشتمل على مساقات إثرائية وأكاديمية متنوعة، تهدف لإكساب الطلاب المشاركين العديد من المهارات والقدرات بما يؤهلهم للتميز وخوض منافسات محلية وخارجية في مجالات علمية رائدة، من بينها، "التأهيل القيادي والاختراع والابتكار، والتفكير والإبداع، والروبوت التعليمي، والحاسب الألي، واللغة الإنجليزية، والإشراف التربوي والإعلام.

ونوه السيف إلى حصول الطلاب العشرة المتميزين على شهادات أكاديمية موثوقة ومعترف بها لدى مؤسسات تعليمية محلية وإقليمية، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية و الاستمرار في تفوقهم خلال المراحل التعليمية القادمة، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود الخيرية التي يبذلها المتبرعون من أهل الكويت لصالح الطلاب المحتاجين في الدول المنكوبة والفقيرة، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه العطاءات المباركة في موازين حسناتهم يوم القيامة.