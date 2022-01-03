أعربت المطربة كارمن سليمان عن سعادتها بردود الفعل التي حققتها أغنيتها (حبك أنت)، والتي طرحتها مؤخرا مع المطرب المغربي زهير البهاوي، مشيرة إلى أنها حققت أول مليون مشاهدة.



ونشرت كارمن سليمان فيديو دعائيا للأغنية ، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ، وكتبت :" أول مليون مشاهدة لأغنية حبك أنت ، وترند في معظم الدول تقريبا ... شكرا يا حبايبي".



وقالت إنها تشكر زهير لأنها فكرته من الأول تقديم الأغنية معا ، مؤكدة أنها استمتعت بهذا التعاون، وسعيدة جدا بردود الفعل على الأغنية .

وطرحت المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، منذ يومين فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذي يجمعهما سويا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخراج أمير الرواني، وتم تصويرها في مدينة تطوان بالمغرب.