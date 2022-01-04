قال رئيس مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي في بيت العثمان أنور الرفاعي إن هذا المبنى احتضن تاريخ الكويت وحوى الكثير من معالم رحلة الكفاح على مدى التاريخ الكويتي وافتتاح جناح وزارة المواصلات هو لبنة من لبنات كويت الماضي والحاضر وهو دلالة ورمز على ما قام به الآباء والأجداد لإنشاء هذه الأرض التي كانت جرداء لا ماء ولا نبات وباتت جنة من جنان الأرض وهو شاهد على حجم نهضة دولتنا، مشيرا إلى بدء الحياة للبريد في الكويت عام 1945 في كشك مبارك حيث كانت تصل المراسلات من المكتب البريطاني في البصرة إلى الكويت وكان أول موظف في بريد الكويت العم حسن أبل وهو شاهد على كل هذه النهضة في مجال البريد والمواصلات وتطورها، كما أن رحلة البريد على مدى التاريخ الكويتي تجاوزت 81 عاما ونحن نحاول اختزالها في غرفة في متحف بيت العثمان لتكون رمزا ودلالة على رحلة المشوار الكبير لها.



وقال الرفاعي: من منطلق حرصنا على الدور الكبير للمواصلات في تاريخ الكويت قمنا بإنشاء هذا الجناح الخاص بها لتوثيق هذا الإرث الوطني، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح جناح وزارة الدفاع وسيحوي متحفا عسكريا مصغرا يحكي تاريخ وزارة الدفاع الكويتية.