توجه رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات ناصر فلاح العازمي بالشكر إلى القائمين على متحف بيت العثمان على إنشاء جناح وزارة المواصلات وما يحتويه من ارث تاريخي ومقتنيات تعبر عن مراحل تطور العمل وفترات التغيير نحو الأفضل والتي تشهد إنجازات متنوعة ومختلفة وصولا لما نحن عليه اليوم.



وقال العازمي إن النقابة تعمل حاليا على تنظيم مخيم ربيعي للعاملين في وزارة المواصلات وأسرهم سيتم الإعلان عنه قريبا بعد تأكيد الحجوزات وهناك أيضا رحلات سيتم تنظيمها بعد بيان توصيات وزارة الصحة للمرحلة القادمة التي يشهدها العالم من تطورات على مستوى وباء فيروس كورونا.