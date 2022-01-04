آلاء خليفة



شباب مخلصون، يلبون نداء الوطن في أي وقت، وخاصة خلال الكوارث والحالات الطارئة، خير مثال للكويتيين المحبين لبلدهم دون مقابل، فقط يجمعهم عشق ثرى الوطن ورد الجميل لهم، انهم أعضاء فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي، الذين كان لهم دور كبير منذ بداية هطول الامطار على الكويت مساء أمس الاول.



وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي سليمان الخضري في تصريح لـ«الأنباء»: علمنا من الارصاد الجوية ان الكويت ستشهد هطول امطار غزيرة وقام الفريق بالاجتماع ووضع خطة للسيطرة على الوضع، وتم توزيع المهام بين الأعضاء وتلبية نداءات الاستغاثة من خلال الارقام المخصصة، ومساعدة العالقين في البر والبحر ومن غرزت سياراتهم بسبب الامطار على مختلف الطرقات، وتم تقسيم العمل الى مجموعات على الواتساب وكل مجموعة لها قائد.

وأضاف الخضري: الفريق يمتلك المعدات والامكانيات والسيارات اللازمة للتدخل الفوري والسريع لمساعدة الناس وانقاذ حياتهم ونحرص على اتباع كل السبل لإنقاذ الجميع من اي خطر قد يواجههم برا او بحرا، مبينا انهم فريق تطوعي يعملون من اجل الكويت ويحاولون التخفيف على جهات الدولة المختلفة خلال الازمات والكوارث الطبيعية ومنها السيول التي شهدتها الكويت، لافتا الى ان عمل الفريق يكون مضاعفا في الاماكن التي تشهد ارتفاع منسوب المياه بما ادى الى تعطل حركة السير فيها، مشيرا الى التواجد اللافت لرجال الداخلية والحرس الوطني والجيش في تلك المواقع.



وزاد: قمنا بمساعدة الناس بتغيير طريق سيرهم للخروج من المناطق المغمورة بالمياه، وسحب السيارات العالقة في المنطقة، موضحا ان مهمة الفريق الانقاذ البري للسيارات المعطلة والعالقة وكذلك الانقاذ البحري والقيام بالاسعافات الاولية للحالات الطارئة، حيث نتأكد اولا من سلامة قائدي السيارات ونقوم بقياس الضغط والسكر لهم.





