ليلى الشافعي



قامت الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع جمعية منهاج الصالحين الخيرية في توزيع مصرف العشيات ويستفيد من المشروع لهذا العام اكثر من 1400 شخص من 300 أسرة.

وقال رئيس الجمعية عبدالمحسن بن عريج إن هذا المصرف بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف لمصرف العشيات، وهو عبارة عن بطاقة ممغنطة تصرف بعدد أفراد الأسرة لمدة شهرين ولكل فرد مشتريات بعشرة دنانير.

ولفت إلى أنه رغم المطر الشديد، فقد قام المتطوعون بتوزيع البطاقات لكل المستفيدين وهم بسياراتهم منعا لأي ضرر لهم وان كبار السن الذين لم يستطيعوا الحضور سيقوم المتطوعون بتوصيلها الى منازلهم.

وقال ابن عريج إنه بعد مقارنة الأسعار في كل الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى وجدنا أن اقلهم سعرا وزارة الدفاع فتم التعاقد معهم بحمد الله.