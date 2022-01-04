لتسليط الضوء على عطاء ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يناير 2022، وتضمن ملفا خاصا احتوى عدة موضوعات بينها «جمعية المكفوفين الكويتية تحقق إنجازات رائدة»، و«لغة برايل حروف من نور»، و«رعاية ذوي الهمم في الكويت»، و«حقوق ذوي الاحتياجات البصرية».



وتضمن العدد النظام الدستوري في الكويت نهج حكم وأسلوب حياة، الكوت ومسمى الكويت، اللهجات العامية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، الكويت تستلهم روح التعليم نحو الكوكب المتعلم، فتوح المطوع إحدى رائدات العمل الخيري في الكويت، مسرح الشباب الجوال، المشهد المسرحي الكويتي ينتعش.

كما اشتمل على موضوعات متعددة مثل رواية سنوات الحضور والغياب، المقوع قرية سكنية قديمة، توظيف التقنيات الرقمية في الفنون البصرية، عبدالحميد السيد رائد التجديد في الأغنية الكويتية، محسنون من بلدي، قصيدة مقروءة ومسموعة بعنوان «أي أرض كالكويت».

وتحرص المجلة على ترسيخ الدور الثقافي والمعرفي بتوجيهات وزير الإعلام والثقافة، ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي، والتي شهدت أخيرا إطلاق الموقع الإلكتروني عبر Kuwaitmagazine.media.gov.kw، وتهنئ أسرة المجلة الجميع بمناسبة العام الجديد وتنمنى لكل القراء أن يكون عام خير وسلام لأهل الكويت والعالم.