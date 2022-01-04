«بعنا 936 ألف سيارة في 2021 بارتفاع 87%»



إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعلن ارتفاع مبيعات سيارات تسلا برقم قياسي عن العام السابق.



«تطرف اليمين في أميركا أصبح تيارا أساسياً لا هامشياً»

البروفيسور روبرت بيب، يقول إن تحليل أوضاع مقتحمي الكابيتول في 6 يناير يؤكد أنهم تيار أساسي، وليسوا مجرد مجموعة ضئيلة من الخارجين على القانون.



«وسام القديس مايكل»

الملكة البريطانية تمنح الممثل دانيل كريغ، وسام القديس مايكل، عن أدواره في تجسيد شخصية العميل البريطاني جيمس بوند، وهو وسام غالبا ما يمنح للديبلوماسيين والجواسيس المتميزين - وفق صحيفة إنسايدر.



«أتجنب أكل أي شيء أخضر»

بيتي هوايت، الممثلة الأميركية عن سر طول عمرها، قبل وفاتها عن سن 100 عام.



«أفراد عائلتي كانوا مرحين، كي يتحملوا مصاعب الحياة، وهذا ساعدني لأصبح كوميديا»

أنطوني أندرسون، الممثل الأميركي، عن اختياره مهنة التمثيل الكوميدي.