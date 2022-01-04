ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلا عن وثيقة من محكمة، أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت اثنين من أبناء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهما: دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال ترامب.



ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصدر مطلع على الموضوع أن مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في الأول من ديسمبر الفائت، بالإضافة إلى أمر استدعاء آخر لترامب نفسه.



ورفع الرئيس الجمهوري السابق دعوى قضائية ضد جيمس في محاولة لمنع تحقيقها في الاحتيال المدني في شركته، متهما جيمس، وهي ديموقراطي، بالانحياز الحزبي.



ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، تم استجواب ابن آخر من أبناء ترامب، وهو إريك ترامب، من قبل مكتب المدعية العامة في أكتوبر 2020.