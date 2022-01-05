أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن الانتهاء بنجاح من مشروع ميكنة نشاطات سير العمل الداخلية للدورة المستندية للعقود، بدءا من تقديم الطلب للمناقصة والطرح والترسية، وانتهاء بإدارة تنفيذ العقد.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية م. شافي طالب العجمي في بيان صحافي، إن المشروع يحقق فوائد كثيرة، منها توفير الوقت والجهد، وتقديم أعمال ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير المعلومات لجميع الأطراف ذات الصلة بدقة عالية، مما يحقق الشفافية والحوكمة في إدارة العقود.

وأضاف العجمي أن الشركة تقوم حاليا بالعمل على استكمال ميكنة العقود مع الجهات الخارجية، والتي لها علاقة بالتعامل مع الموردين والمقاولين، وذلك من خلال مشروع المنصة الالكترونية الموحدة، مما يعزز من قدرة الشركة على استمرارية العمل في جميع الحالات الطارئة، ومنها على سبيل المثال الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال جائحة كورونا.