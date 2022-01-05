أشار المدير التنفيذي لتمويل السيارات والتأجير في بيت التمويل الكويتي «بيتك»- معاذ الزعابي، الى ان معرض «بيتك» للسيارات KFH Auto يضم أكبر مركز تمويل على مستوى الكويت لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في شراء السيارات والمنتجات التمويلية الأخرى، منوها بتوفير أكثر من 22 خدمة ومنتجا تمويليا في المعرض.

ولفت الزعابي الى ان معرض KFH Auto يعتبر أكبر معرض للسيارات في الشرق الاوسط، ويقام على مسطح بناء تبلغ مساحته نحو 38 ألف متر مربع، وبمساحة عرض للسيارات والمنتجات الأخرى تمتد على 17 ألف متر مربع.



وأضاف ان معرض KFH Auto يتسع لأكثر من 200 سيارة، ويضم اكثر من 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية بين سيارات ودراجات نارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الاخرى، بالإضافة الى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، وكذلك قسم خاص للسيدات.



منصة kfh.com/auto



وذكر الزعابي ان «بيتك» دشن المنصة الالكترونية الخاصة بخدمات وعروض السيارات على موقعه على الانترنت وعبر تطبيق الموبايل kfh.com/auto، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، حيث يمكن للعملاء التعرف من خلالها على اخر عروض السيارات من «بيتك» واختيار ما يناسبهم، والتقدم بطلب شراء او تأجير، من خلال نموذج الكتروني على الموقع.

وبذلك تكون المنصة بمنزلة البوابة الأولى لكل من يرغب في شراء أو تأجير السيارات، كما يقوم فريق متخصص ومؤهل بتحديث البيانات ومتابعة العملاء من بداية تقديم طلب الخدمة وحتى اتمام عملية البيع او التأجير.



حلول ومزايا



وقال الزعابي إن من الخدمات التي يقدمها «بيتك»: بيع سيارات الوكلاء، بيع السيارات المستعملة المعتمدة certified التي حظيت بصيانة دورية لدى الوكلاء، بيع الدراجات النارية والدراجات المائية الجت سكى والطراد والمعدات البحرية، «تمويل السيارات وتسليم السيارات بالخارج» في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «للأفراد والشركات»، خدمات السيدات، تمويل السيارات من المكاتب التجارية والأفراد بجميع أنواعها وأحجامها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خدمة تمويل قطع غيار السيارات والإكسسوارات، وخدمة بيع سيارات الأمانة.



وأضاف انه من ابرز الحلول والمزايا التمويلية التي يقدمها «بيتك»: كفالة ومزايا الوكيل - البيع النقدي أوبالأقساط وبأسعار تنافسية، فترات سداد مناسبة، مرونة في طريقة السداد (خصم من الراتب - تحويل بنوك).



وأوضح الزعابي ان «بيتك» أول من طرح خدمات التأجير التمويلي في السوق، بمزايا تسمح لعملاء «بيتك» بأن يقتنوا السيارة التي تناسب احتياجاتهم لفترة تصل إلى 5 سنوات شاملة التأمين التكافلي الشامل، وضمان المصنع وتقديم سيارة بديلة في حال الصيانة أو إصلاح السيارة المؤجرة، بالإضافة إلى ميزة الخصم، ويخير العميل بين شراء السيارة أوإعادتها الى «بيتك» عند نهاية عقد التأجير، ويوفر«بيتك» تشكيلة واسعة من معظم العلامات التجارية المرموقة، مايقارب 80 موديلا، ضمن برنامجي التأجير التشغيلي والتمويلي.



معرض صديق للبيئة ومتوافق مع معايير الاستدامة

- نظام تكييف «Chillers» باستخدام غاز R134A.

- نظام «Solar energy system» للاستفادة من الطاقة الشمسية ولتخفيض الطاقة المستخدمة.

- استخدام نظام الأسقف الذكية الخفيفة المقاومة للحريق Parasol والتي قللت من الأحمال المترتبة على المبنى بما يقارب 40 طنا.

- استخدام نظام الـ LED Light’s.

- زجاج متطور عازل للحرارة بمساحة 2000 متر يوفر الإضاءة الطبيعية ويقلل من استهلاك وأحمال التكييف.

- المعرض مزود بـ «Light sensor» و«Water sensor» مما يخفض من استهلاك الكهرباء والماء.

- ارتفاع المبنى متر ونصف متر عن مستوى سطح الارض تفاديا لأي ظروف طارئة ربما تنتج عن تداعيات الامطار الغزيرة ومشاكل التصريف المائي.

- توافر عدد من شواحن الطاقة للسيارات التي تعمل بنظام الكهرباء.

- أرضيات قابلة لإعادة التدوير «Recycle ceramic».