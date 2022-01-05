أحرز الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) مساء الإثنين المرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي المقام في السعودية.



وقطع لوب مسافة المرحلة التي بلغت 338 كلم بين حائل والقيصومة في زمن 3 ساعات و25 دقيقة بفارق 3 دقائق و28 ثانية أمام القطري ناصر العطية (تويوتا) بطل المرحلة الأولى الأحد الماضي، وبفارق 5 دقائق و52 ثانية أمام الإسباني كارلوس ساينس (أودي).



وجاء الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسل (أودي) رابعا بفارق 7 دقائق و56 ثانية، فيما حل السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) سادسا بفارق 8 دقائق و41 ثانية. وقال لوب (47 عاما) لدى وصوله: «الطريق كان جيدا ومرئيا طوال الوقت، وفي النهاية أصبحت المنافسة حقيقية بين سائقين في بطولة العالم للراليات». وأضاف «تمكنت من استعادة الفارق شيئا فشيئا، دون شك لأنه (العطية) كان يفتح الطريق». وتابع: «يكون الأمر أسهل عندما تكون متأخرا، لذا إذا تبعته، فيمكنني أن أتبعه بسهولة، إذا تبعني إذا تجاوزت، فيمكنه اتباعي بسهولة. لذلك أفضل أن يتحمل المخاطر بدلا مني».



وبقي العطية في صدارة الترتيب العام بزمن 6 ساعات و59 دقيقة و21 ثانية بفارق 9 دقائق و16 دقيقة عن لوب الذي كان حل ثانيا في المرحلة الأولي.



وفي فئة الدراجات النارية، كان المركز الأول من نصيب الإسباني خوان باريدا بورت (هوندا) بزمن 3 ساعات و31 دقيقة و20 ثانية بفارق 5 دقائق و33 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند.



وهو الفوز الـ28 لبورت في الرالي. وأقيمت المرحلة الثالثة أمس الثلاثاء بين القيصومة والأرطاوية على مسافة 636 كلم بينها 255 كلم مرحلة خاصة.